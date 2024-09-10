Млинці, рагу та фритата: три "осінні" страви з гарбузом

Гарбузові млинці

Гарбузові млинці (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати солодкі гарбузові млинці, потрібні такі продукти:

гарбуз - 250 г;

яйця - 2 шт.;

цукор - 3 ст. л.;

масло - 25 г;

молоко - 125 мл;

борошно - 200 г;

олія - для смаження;

розпушувач - 2,5 ч. л.;

мелена кориця - 1 ч. л.;

сіль - дрібка;

лимонний сік - з половини лимона.

Як готувати гарбузові млинці

Гарбуз необхідно помити, очистити від шкірки і насіння, та нарізати на великі шматочки. Масло дістаньте з холодильника заздалегідь, або розтопіть.

Покладіть гарбуз у велику термостійку миску, влийте 1 ст. л. води, і поставте в мікрохвильову піч на 5-8 хвилин, до повного розм'якшення - для різних видів знадобиться різна кількість часу.

Потім гарбуз необхідно повністю охолодити та злити зайву рідину. Якщо ви хочете з'їсти оладки на сніданок, цей крок краще зробити напередодні ввечері.

Коли гарбуз охолоне, покладіть його в кухонний комбайн до решти інгредієнтів для млинців і додайте дрібку солі. Збивайте блендером до отримання однорідного густого тіста. Або ж добре розімніть гарбуз, а потім додайте решту інгредієнтів.

Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії та вилийте тісто для млинців. Вони будуть трохи розтікатися під час приготування, тому залишайте трохи місця між кожним млинцем і не переповнюйте сковороду.

Готуйте на слабкому або середньому вогні. Не перевертайте млинці, доки на поверхні не з'явиться кілька бульбашок - зазирніть під них і, якщо млинці золотисті, переверніть їх і готуйте ще протягом 2 хвилин з іншого боку.

Фритата з гарбузом

Фритата з гарбузом (колаж: РБК-Україна)

Щоб приготувати фритату з гарбузом, знадобляться ці продукти:

гарбуз - 700 г;

цибуля червона (велика) - 1 шт.;

броколі - 250 г;

яйця - 8 шт.;

домашній сир - 130 г;

молоко (нежирне) - 60 мл;

базилік - жменька;

олія - 1 ст. л.;

шпинат - 100 г;

пармезан - 50 г.

Як готувати фритату з гарбузом

Гарбуз помийте, очистьте від шкірки та наріжте кубиками. Цибулю потрібно почистити і подрібнити, а броколі розрізати на суцвіття. Зелень треба промити і розрізати на декілька частин, а пармезан - натерти.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть форму для випікання пергаментом, викладіть гарбуз на деко і злегка збризніть олією.

Запікайте протягом 15 хвилин, потім насипте на деко цибулю і готуйте ще 15-20 хвилин, поки овочі не стануть золотистими.

Тим часом відваріть броколі в друшляку над каструлею з киплячою водою протягом 2 хвилин, до готовності. Зачекайте, доки броколі охолоне і наріжте її на невеликі шматочки.

У великій мисці збийте яйця, сир і молоко. Додайте гарбуз, цибулю, броколі, базилік або м'яту та шпинат, ретельно перемішайте.

Зменште температуру духовки до 180 градусів. Вилийте яєчну суміш у невелику форму для випікання та посипте фритату пармезаном. Випікайте фритату протягом 25-30 хвилин, до золотистого кольору.

Овочеве рагу з гарбузом та чилі

Овочеве рагу з гарбузом (скриншот / YouTube)

Для приготування рагу з гарбузом, підготуйте такі інгредієнти:

оливкова олія - 1 ст. л.;

окріп - 185 мл;

цибуля - 1 шт.;

червоний стручковий перець - 1 шт.;

часник - 2 зубчики;

мексиканська суміш спецій - 2 ч. л.;

овочевий бульйон в порошку - 2 ч. л.;

консервовані помідори - 400 г;

гарбуз - 700 г;

консервована червона квасоля - 420 г;

консервована чорна квасоля - 420 г;

консервована кукурудза в зернах - 250 г;

сметана - 125 г;

зелена цибуля шалот - 2 шт.;

начос - 200 г.

Як готувати овочеве рагу з гарбузом

Почистьте і наріжте цибулю. Перець помийте і очистьте від насіння, потім наріжте його на шматочки. Очистьте і подрібніть часник, помідори наріжте кубиками.

З квасолі необхідно злити рідину, промити боби під проточною водою, а потім відцідити. З кукурудзи також потрібно злити рідину. Цибулю шалот помийте і подрібніть.

Гарбуз треба помити, почистити від шкірки та кісточок, і нарізати невеликими кубиками. У великій каструлі розігрійте олію на середньому вогні. Вкиньте цибулю та стручковий перець.

Готуйте, періодично помішуючи, протягом 5 хвилин, до розм'якшення. Додайте часник і перець чилі та смажте, помішуючи, протягом 30 секунд.

Розчиніть бульйонний порошок у воді, та додайте рідину до цибулевої суміші, разом з помідорами.

Додайте гарбуз, квасолю та кукурудзу. Частково накрийте кришкою і доведіть до кипіння. Потім зменште вогонь до середнього і готуйте, періодично помішуючи, протягом 15 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким, за потреби доливаючи ще трохи води.

Додайте спеції (їхню кількість можна зменшити), перемішайте і розкладіть рагу по тарілках. Зверху викладіть сметану, цибулю шалот і начос.