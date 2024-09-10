Блинчики, рагу и фриттата: три "осенних" блюда с тыквой

Осенний урожай, а именно тыквы, помогают добавить разнообразие в свое меню. Кроме выпечки, с тыквой можно готовить и более "обычные" блюда - как фритата или блины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какие блюда можно приготовить с тыквой.
Тыквенные блины (фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить сладкие тыквенные блины, нужны следующие продукты:
Как готовить тыквенные блины
Тыкву необходимо помыть, очистить от кожуры и семян и нарезать на большие кусочки. Масло достаньте из холодильника заранее или растопите.
Положите тыкву в большую термостойкую миску, влейте 1 ст. л. воды, и поставьте в микроволновку на 5-8 минут, до полного размягчения - для разных видов понадобится разное количество времени.
Потом тыкву необходимо полностью охладить и слить лишнюю жидкость. Если вы хотите съесть оладьи на завтрак, этот шаг лучше сделать накануне вечером.
Когда тыква остынет, положите ее в кухонный комбайн к остальным ингредиентам для блинов и добавьте щепотку соли. Взбивайте блендером до получения густого однородного теста. Или хорошо разомните тыкву, а затем добавьте остальные ингредиенты.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и вылейте тесто для блинов. Они будут немного растекаться во время приготовления, поэтому оставляйте немного места между каждым блином и не переполняйте сковороду.
Готовьте на слабом или среднем огне. Не переворачивайте блины, пока на поверхности не появится несколько пузырьков - загляните под них и, если блины золотистые, переверните их и готовьте еще в течение 2 минут с другой стороны.
Фриттата с тыквой (коллаж: РБК-Украина)
Чтобы приготовить фриттату с тыквой, понадобятся эти продукты:
Как готовить фриттату с тыквой
Тыкву помойте, очистьте от кожуры и нарежьте кубиками. Лук нужно почистить и измельчить, а брокколи разрезать на соцветия. Зелень нужно промыть и разрезать на несколько частей, а пармезан - натереть.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите форму для выпекания пергаментом, выложите тыкву на противень и слегка сбрызните маслом.
Запекайте в течение 15 минут, затем насыпьте на противень лук и готовьте еще 15-20 минут, пока овощи не станут золотистыми.
Тем временем отварите брокколи в дуршлаге над кастрюлей с кипящей водой в течение 2 минут до готовности. Подождите, пока брокколи остынет и нарежьте ее на небольшие кусочки.
В большой миске взбейте яйца, творог и молоко. Добавьте тыкву, лук, брокколи, базилик или мяту и шпинат, тщательно перемешайте.
Уменьшите температуру духовки до 180 градусов. Вылейте яичную смесь в небольшую форму для выпечки и посыпьте фриттату пармезаном. Выпекайте фритуату в течение 25-30 минут, до золотистого цвета.
Овощное рагу с тыквой (скриншот / YouTube)
Для приготовления рагу с тыквой подготовьте следующие ингредиенты:
Как готовить овощное рагу с тыквой
Почистьте и нарежьте лук. Перец помойте и очистьте от семян, затем нарежьте их на кусочки. Очистьте и измельчите чеснок, помидоры нарежьте кубиками.
С фасоли необходимо слить жидкость, промыть бобы под проточной водой, а затем отцедить. С кукурузы также нужно слить жидкость. Лук-шалот помойте и измельчите.
Тыкву нужно помыть, почистить от кожуры и косточек, и нарезать небольшими кубиками. В большой кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Вставьте лук и стручковый перец.
Готовьте, периодически помешивая, в течение 5 минут, до размягчения. Добавьте чеснок и перец и жарьте, помешивая, в течение 30 секунд.
Растворите бульонный порошок в воде и добавьте жидкость в луковую смесь вместе с помидорами.
Добавьте тыкву, фасоль и кукурузу. Частично накройте крышкой и доведите до кипения. Затем убавьте огонь до среднего и готовьте, периодически помешивая, в течение 15 минут, пока тыква не станет мягкой, при необходимости доливая еще немного воды.
Добавьте специи (их количество можно уменьшить), перемешайте и разложите рагу по тарелкам. Сверху выложите сметану, лук шалот и начос.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить тыквенную "мраморную" запеканку.
К тому же рассказывали, как приготовить вкусную аджику.
При написании материала использовались следующие источники: Taste, GoodFood.