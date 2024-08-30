Як приготувати смачну аджику: рецепт закуски і поради в приготуванні

Наприкінці літа з врожаю готують не лише перші та солодкі страви, а й різноманітні пасти для заправки чи закуски. Наприклад, аджику - гостру пасту абхазької та грузинської кухні.

Про те, як готувати аджику, щоб вона була смачною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що потрібно для аджики

Для приготування аджики необхідно підготувати наступні продукти:

помідори - 5 кг;

яблука кислі - 1 кг;

цибуля - 1 кг;

перець болгарський - 1 кг;

перець гострий - 3-4 шт.;

морква - 1 кг;

часник - 300 г;

оцет - 30 мл;

олія - 300 мл;

цукор - 200 г;

сіль - 120 г.

Як готувати аджику

Помийте овочі та яблука, цибулю почистьте. Зачекайте, доки на помідорах висохне рідина, або пришвидшіть цей процес серветками або рушником.

Розріжте помідори навпіл і видаліть плодоніжку. Після цього їх не обхідно пропустити через м'ясорубку або кухонний комбайн, щоб отримати пюре.

Пюре з помідорів для аджики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Зніміть з моркви шкірку і також перемеліть її на пюре разом з цибулею. З болгарських перців видаліть насіння і плодоніжку, гострі перці додаються пізніше. Після цього наріжте овочі на невеликі шматки, пропустіть через м'ясорубку в пюре з помідорів.

З яблук, які допомагають регулювати вміст кислотності, необхідно зняти шкірку, а також видалити плодоніжку та насіння. Потім перемеліть яблука та змішайте всі інгредієнти пюре.

Пюре для аджики з яблуками (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поставте каструлю, не накриваючи кришкою, на сильний вогонь, щоб паста швидше закипіла. Щойно на поверхні рідини з'являться бульки, зменште вогонь.

Варіть аджику на мінімальному вогні протягом 1,5 години, періодично перемішуючи. Після цього додайте необхідні спеції - сіль, цукор та олію. Перемішайте аджику і варіть пасту ще протягом 30 хвилин.

В цей час підготуйте гострий перець і часник. Кількість гострого перцю залежить від ваших смакових вподобань і гостроти овочу. З перцю потрібно видалити насіння і плодоніжку, а часник - почистити. Потім перемеліть інгредієнти на пасту.

За 15 хвилин до готовності аджики додайте пасту з часнику та гострого перцю. Помішуючи, варіть аджику до загустіння. За 5 хвилин до готовності додайте оцет.

Простерилізуйте банки в духовці - на це потрібно 10 хвилин, за температури в 100-110 градусів. Кришки прокип'ятіть протягом 3-4 хвилин. Потім розлийте по банках гарячу аджику, і щільно закрийте посуд стерильними кришками.

Як зробити аджику ще смачнішою

Щоб аджика не лише ідеально приготувалася, а й набула незрівнянних смакових відтінків, радять робити наступне:

завжди обирайте стиглі продукти, без пошкоджень;

помідори для аджики слід обирати "м'ясисті";

не варто брати найменше сито для м'ясорубки - текстура підкреслюватиме смак страви;

варіть аджику в посуді з товстими стінками - тоді вона не пригорить;

якщо додаєте яблука, обирайте лише кислі - це не лише впливає на смак, а й на консистенцію, адже солодкі яблука дещо гірше розварюються;

завжди додавайте сіль до часнику та перцю, інакше смак солі не відчуватиметься;

не нехтуйте цукром, він допомагає збалансувати смак;

якщо аджика занадто рідка, збільште час варіння;

хоча в аджику часто додаються різноманітні спеції й приправи, використовувати їх слід з обережністю, особливо гострі, щоб не "перебити" смак помідорів і не зіпсувати страву;

щоб скуштувати аджику на смак в процесі приготування, краще кожного разу брати нову ложку і не перемішувати нею пасту, щоб запобігти потраплянню слини, що може призвести до розвитку мікроорганізмів в пасті.

Пам'ятайте, що смакові вподобання відрізняються, паста, яка буде для когось недостатньо гострою, комусь видаватиметься пекучою. Тому завжди краще додати трохи менше приправ, а потім регулювати смак відповідно до своїх побажань.