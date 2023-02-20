Млинці на Масляну, які виходять завжди: дуже прості рецепти

Млинці на мінеральній воді

Мінеральна газована вода – 450 мл

Цукор – 3 ст. ложки

Сіль - ½ ч. ложки

Борошно - 220 г

Рослинна олія – 2 ст. ложки

Половину води змішайте з цукром та сіллю, влийте її до борошна і вимішайте віночком до однорідного стану. Додайте воду, що залишилася, і рослинну олію. Ще раз перемішайте. Смажте млинці на сухій сковороді з двох боків до золотистого кольору. Мінеральна вода зробить тісто повітряним та легким, а млинці – ажурними.

Млинці ідеальні

Молоко – 450 мл

Борошно - 200 г

Цукор - 1 ч. ложка

Сіль - щіпка

Яйця – 3 шт.

Рослинна олія – 1-2 ст. ложки

Збийте яйця з цукром, сіллю та борошном, додайте молоко. Усю суміш добре вимішайте до однорідного стану і додайте олію. Змастіть перед першим млинцем сковороду олією або смажте на антипригарній. Такі млинці не повинні рватися і будуть дуже тонкими та ситними.

Секрети приготування млинців

Щоб ваші млинці не рвалися, не прилипали й були вдалими - дотримуйтесь пропорцій у будь-якому рецепті та ретельно підбирайте правильний посуд.

Якщо ви робите млинці часто, то купіть спеціальну млинцеву сковороду. У такої сковороди невисокі борти та відповідна товщина. Якщо її немає, то для млинців використовуйте чавунну або сковороду з товстим дном.

Для випікання млинців на сковороді тефлонової замішуйте тісто на теплій воді безпосередньо перед готуванням - тоді вони не будуть прилипати до дна або рватися.

Якщо у вас підгоряють млинці на чавунній сковороді, то перед приготуванням насипте сковороду в сковороду і дайте їй трохи прогоріти. Потім приберіть пісок і протріть насухо серветкою.

Перед смаженням млинців просмажте сковороду і заберіть її на хвилину з плити. Потім змастіть олією. Процедуру можна у процесі приготування повторити кілька разів. А олію доливати не слід.

Якщо млинець рветься – швидко приберіть його зі сковороди, добре протріть сковороду, помийте, просмажте і змастіть олією.

Правильно підберіть ополоник. Якщо немає маленького, то для одного млинця вистачить 2/3 від стандартного. Тісто має бути такої консистенції, щоб круговими рухами легко його розподілити на дно сковорідки.

При готуванні млинців помішуйте тісто – інакше борошно осяде на дно. А ось цукор намагайтеся в тісто не додавати - рватимуться.

На кожен літр тесту на млинці має бути не менше 40 мл олії.