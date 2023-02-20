Блины на Масленицу, которые получаются всегда: очень простые рецепты

Сегодня начинается Масленица, которая продлится до 26 февраля. Традиционно в такие дни многие готовят блины, вареники и другую выпечку. Рецептов блинов существует очень много, но есть проверенные, по которому они получаются практически всегда.
Как приготовить идеальные блины на Масленицу и какие важные секреты нужно знать - читайте в материале ниже.
Половину воды смешайте с сахаром и солью, влейте ее к муке и вымешайте венчиком до однородного состояния. Добавьте оставшуюся воду и растительное масло. Еще раз перемешайте. Жарьте блины на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Минеральная вода сделает тесто воздушным и легким, а блины - ажурными.
Взбейте яйца с сахаром, солью и мукой, добавьте молоко. Всю смесь хорошо вымешайте до однородного состояния и добавьте подсолнечное масло. Смажьте перед первым блином сковороду маслом или жарьте на антипригарной. Такие блины не должны рваться и будут очень тонкими и сытными.
Чтобы ваши блины не рвались, не прилипали и получились удачными - придерживайтесь пропорций в любом рецепте и тщательно подбирайте правильную посуду.
Если вы делаете блины часто, то купите специальную блинную сковороду. У такой сковороды невысокие бортики и подходящая толщина. Если у вас ее нет, то для блинов используйте чугунную или сковороду с толстым дном.
Для выпекания блинов на тефлоновой сковороде замешивайте тесто на теплой воде непосредственно перед готовкой - тогда они не будут прилипать ко дну или рваться.
Если у вас подгорают блины на чугунной сковороде, то перед готовкой насыпьте в сковороду соль и дайте ей немного прогореть. Потом уберите песок и протрите насухо салфеткой.
Перед жаркой блинов прокалите сковороду и уберите ее на минуту с плиты. Потом смажьте маслом. Процедуру можно в процессе приготовления повторить несколько раз. А масло доливать не следует.
Если блин рвется - быстро уберите его со сковороды, хорошо протрите сковороду, помойте, прокалите и смажьте маслом.
Правильно подберите половник. Если нет маленького, то вам для одного блина хватит 2/3 от стандартного. Тесто должно быть такой консистенции, чтобы круговыми движениями легко его распределить по дну сковородки.
При готовке блинов помешивайте тесто - иначе мука осядет на дно. А вот сахар старайтесь в тесто не добавлять - будут рваться.
На каждый литр теста на блины должно быть не меньше 40 мл растительного масла.
Кстати, ранее мы писали о том, как сделать тонкие блины на дрожжах.
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