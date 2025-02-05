Млинці на Масляну, які вдаються завжди: прості рецепти для початківців

Млинці - це класична страва на Масницю, яку можна приготувати за кілька хвилин і насолоджуватися безліччю варіантів подачі. Вони можуть бути солодкими або солоними, з різними начинками чи топінгами, що робить їх ідеальними для будь-якого приводу.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало прості рецепти млинців, які можна приготувати за 5 хвилин.
Для того, щоб приготувати млинці на молоці, потрібні такі інгредієнти:
Як готувати млинці на молоці
Для того, щоб приготувати млинці на молоці з яблуками, приготуйте тісто для виробів. Пересипте борошно в блендер, додайте молоко, цукор та сіль.
Ретельно збийте інгредієнти, а потім вилийте ополоник суміші на розігріту пательню. Тоді вироби будуть смачнішими та менш небезпечні для вимирання
Щоб приготувати вареники на воді, треба ці продукти:
Як готувати млинці на Масницю на воді
Щоб приготувати млинці на воді, змішайте всі інгредієнти для них. Щоб уникнути грудочок, можна спершу поєднати сухі інгредієнти, а потім додати до них рідкі - такий крок допоможе прибрати велику кількість бульбашок від грудочок
Смажте млинці на воді до золотистої скоринки, а потім за бажанням присипте цукровою пудрою або прикрасьте сиропом чи джемом.
Для приготування цих незвичних марокканських млинців, потрібні ці продукти:
Як готувати марокканські млинці
Для того, щоб приготувати темні марокканські млинці з шоколадним смаком, спершу змішайте разом всі сухі інгредієнти. Після цього потрібно влити воду та перемішати масу блендером протягом двох хвилин.
Накрийте посуд рушником і поставте в тепле місце на 15 хвилин. Розігрійте пательню, не додаючи масло.
Вилийте на пательню трохи тіста для млинців та смажте виріб тільки з одного боку протягом 2-3 хвилин.
Важливо не пересмажити млинці, тому знімайте вироби з пательні, щойно поверхня млинця стане "сухою". Викладіть в центр кожного млинця начинку та зліпить краю тіста, наче вареник.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарний YouTube-канал "Рецепти Джулії", кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати просто", TikTok-сторінка кулінарної блогерки "pollicooking".