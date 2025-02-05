Блины на Масленицу, которые получаются всегда: простые рецепты для начинающих

Блины на молоке

Для того, чтобы приготовить блины на молоке, нужны такие ингредиенты:

яйца - 2 шт.

сахар - 40 г

соль - щепотка

ваниль - по вкусу

масло - 20 г

мука - 70 г

молоко - 200 мл

яблоко - 1 шт.

Как готовить блины на молоке

Для того, чтобы приготовить блины на молоке с яблоками, приготовьте тесто для изделий. Пересыпьте муку в блендер, добавьте молоко, сахар и соль.

Тщательно взбейте ингредиенты, а затем вылейте половник смеси на разогретую сковороду. Тогда изделия будут вкуснее и менее опасны для вымирания

Блины на воде

Чтобы приготовить вареники на воде, надо эти продукты:

мука - 300 г

минеральная вода - 700 мл

сахар - 3 ст. л.

соль - 0,5 ч. л.

подсолнечное масло - 5 ст. л.

Как готовить блины на Масленицу на воде

Чтобы приготовить блины на воде, смешайте все ингредиенты для них. Чтобы избежать комочков, можно сперва соединить сухие ингредиенты, а затем добавить к ним жидкие - такой шаг поможет убрать большое количество пузырьков от комочков

Жарьте блины на воде до золотистой корочки, а затем по желанию присыпьте сахарной пудрой или украсьте сиропом или джемом.

Марокканские блины

Для приготовления этих необычных марокканских блинов, нужны эти продукты:

мука - 30 г

манка - 250 г

сахар - 3 ст. л.

соль - 1/4 ч. л.

какао - 10 г

сухие дрожжи - 5 г

разрыхлитель - 10 г

теплая вода - 500 мл

начинка Абрикос и Вишня - упаковка

Как готовить марокканские блины

Для того, чтобы приготовить темные марокканские блины с шоколадным вкусом, сначала смешайте вместе все сухие ингредиенты. После этого нужно влить воду и перемешать массу блендером в течение двух минут.

Накройте посуду полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут. Разогрейте сковороду, не добавляя масло.

Вылейте на сковороду немного теста для блинов и жарьте изделие только с одной стороны в течение 2-3 минут.

Важно не пережарить блины, поэтому снимайте изделия со сковороды, как только поверхность блина станет "сухой". Выложите в центр каждого блина начинку и слепите края теста, как вареник.