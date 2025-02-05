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Блины на Масленицу, которые получаются всегда: простые рецепты для начинающих

Как готовить блины быстро (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Блины - это классическое блюдо на Масленицу, которое можно приготовить за несколько минут и наслаждаться множеством вариантов подачи. Они могут быть сладкими или солеными, с различными начинками или топингами, что делает их идеальными для любого повода.

РБК-Украина (проект Styler) собрало простые рецепты блинов, которые можно приготовить за 5 минут.

Блины на молоке

Для того, чтобы приготовить блины на молоке, нужны такие ингредиенты:

  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 40 г
  • соль - щепотка
  • ваниль - по вкусу
  • масло - 20 г
  • мука - 70 г
  • молоко - 200 мл
  • яблоко - 1 шт.

Как готовить блины на молоке

Для того, чтобы приготовить блины на молоке с яблоками, приготовьте тесто для изделий. Пересыпьте муку в блендер, добавьте молоко, сахар и соль.

Тщательно взбейте ингредиенты, а затем вылейте половник смеси на разогретую сковороду. Тогда изделия будут вкуснее и менее опасны для вымирания

Блины на воде

Чтобы приготовить вареники на воде, надо эти продукты:

  • мука - 300 г
  • минеральная вода - 700 мл
  • сахар - 3 ст. л.
  • соль - 0,5 ч. л.
  • подсолнечное масло - 5 ст. л.

Как готовить блины на Масленицу на воде

Чтобы приготовить блины на воде, смешайте все ингредиенты для них. Чтобы избежать комочков, можно сперва соединить сухие ингредиенты, а затем добавить к ним жидкие - такой шаг поможет убрать большое количество пузырьков от комочков

Жарьте блины на воде до золотистой корочки, а затем по желанию присыпьте сахарной пудрой или украсьте сиропом или джемом.

Марокканские блины

Для приготовления этих необычных марокканских блинов, нужны эти продукты:

  • мука - 30 г
  • манка - 250 г
  • сахар - 3 ст. л.
  • соль - 1/4 ч. л.
  • какао - 10 г
  • сухие дрожжи - 5 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • теплая вода - 500 мл
  • начинка Абрикос и Вишня - упаковка

Как готовить марокканские блины

Для того, чтобы приготовить темные марокканские блины с шоколадным вкусом, сначала смешайте вместе все сухие ингредиенты. После этого нужно влить воду и перемешать массу блендером в течение двух минут.

Накройте посуду полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут. Разогрейте сковороду, не добавляя масло.

Вылейте на сковороду немного теста для блинов и жарьте изделие только с одной стороны в течение 2-3 минут.

Важно не пережарить блины, поэтому снимайте изделия со сковороды, как только поверхность блина станет "сухой". Выложите в центр каждого блина начинку и слепите края теста, как вареник.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как готовить ленивые вареники за 10 минут.

А также писали о том, как готовить старинный яблочный торт "Небо во рту" по украинскому рецепту.

При написании материала использовались такие источники: кулинарный YouTube-канал "Рецепти Джулії".ю"ТІАНА готувати просто", TikTok-страница кулинарного блогера "pollicooking".

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