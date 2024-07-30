Міжнародний День дружби 2024: історія свята та як привітати близьких

Міжнародний День дружби 2024 це чудова нагода нагадати друзям, наскільки вони важливі для вас.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як привітати друзів зі святом у віршах чи прозі.
Дружба є ключовим елементом у створенні гармонійних суспільств, адже вона об'єднує людей, всупереч різним культурам, поглядам і традиціям. Важливість цього свята було визнано на світовому рівні після Міжнародного десятиліття культури миру та ненасильства (2001-2010), коли ООН визнала необхідність святкування дружби для зміцнення миру на планеті.
Спочатку ідея святкування "Дня дружби" з'явилася ще в 1920-х роках у США, коли Американська Національна Асоціація вітальних листівок пропонувала відзначати його 2 серпня. Однак ця ініціатива не набула широкої популярності.
На сьогоднішні Всесвітній День дружби відзначається 30 липня вже багато років. Ідея свята була запропонована доктором Артеміо Брачіо у 1958 році під час вечері з друзями в Пуерто Пінаско. У цей день ми вшановуємо значення дружби як основи взаєморозуміння та добрих стосунків між людьми.
Всесвітній День дружби є символом безмежної людської єдності, важливості культурного обміну та підтримки мирних відносин. Цього дня ми вітаємо друзів, які роблять наше життя яскравішим і радіснішим.
Листівки до Дня друзів (листівка: ogo.ua)
Вітаю з Днем друзів! Нехай у твоєму житті завжди будуть поруч люди, з якими можна ділитися радістю, підтримкою та незабутніми моментами. Нехай ця дружба буде як сонце, що освітлює шлях і приносить тепло в будь-яку погоду!
***
З Днем друзів! Дякую за те, що ти завжди поруч, готовий підтримати і розділити всі моменти радості і труднощів. Бажаю тобі надійних друзів, з якими кожен день буде наповнений позитивними емоціями і новими захоплюючими пригодами!
***
Вітаю з чудовим святом - Днем друзів! Нехай кожен день приносить тобі нові можливості для радості і веселих спільних миттєвостей. Бажаю, щоб дружба завжди була джерелом натхнення, сили та тепла в твоєму житті!
***
З Днем друзів! Нехай у твоєму житті буде безліч яскравих моментів з тими, кого ти любиш і цінуєш. Дружба - це найцінніший скарб, тож нехай вона буде міцною, щирою і наповненою безмежним щастям!
***
Дорогий друже, вітаю з Днем друзів! Ти - справжній скарб у моєму житті, і я вдячний за всі моменти, які ми провели разом. Нехай наша дружба завжди буде джерелом радості, натхнення і підтримки у будь-яких ситуаціях!
Помирились сонце з хмарою,
І тепер танцюють парою.
Ллється дощ, і сонце світить,
Усміхаються їм діти.
Райдуга місток зробила -
Сонце з Хмарою здружила.
Хай з них приклад беруть діти.
Треба дітям всім дружити.
***
Сумно хом´яку самому
ягідки збирати.
Може, запросити гнома,
хай виходить з хати?
Будуть сонячної днини
друзі серед лісу
класти ягідки малини
в кошики з меліси.
***
Що це значить - не дружити,
Жити так - одинаком?
Не дружити - це ходити
Не дверима, а вікном.
Це без друга, без подружки
На перерві у кутку
Розправлятись самотужки
З апельсином нашвидку.
Це дивитись, наче в книжку,
Набік з видом кам’яним,
А насправді тишком-нишком
Роздавати штурхани.
В школі вчитись й не дружити -
Це, повірте, все одно,
Що, заплющившись, сидіти
І дивитися кіно.
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси у 2024 році.
Також дізнайтеся, у які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу та щастя до вашого життя.
Під час написання матеріалу було використано джерела: "Пустунчик", Sogodni Svyato, Вікіпедія.