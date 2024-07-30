Международный День дружбы 2024: история праздника и как поздравить близких

История праздника

Дружба является ключевым элементом в создании гармоничных обществ, ведь она объединяет людей вопреки разным культурам, взглядам и традициям. Важность этого праздника была признана на мировом уровне после Международного десятилетия культуры мира и ненасилия (2001-2010), когда ООН сочла необходимость празднования дружбы для укрепления мира на планете.

Первоначально идея празднования "Дня дружбы" появилась еще в 1920-х годах в США, когда Американская Национальная Ассоциация поздравительных открыток предлагала отмечать его 2 августа. Однако эта инициатива не приобрела широкую популярность.

На сегодняшний день Всемирный День дружбы отмечается 30 июля уже много лет. Идея праздника была предложена доктором Артемио Брачио в 1958 году во время ужина с друзьями в Пуэрто Пинаско. В этот день мы чтим значение дружбы как основы взаимопонимания и хороших отношений между людьми.

Всемирный День дружбы - символ безграничного человеческого единства, важности культурного обмена и поддержания мирных отношений. В этот день мы поздравляем друзей, которые делают нашу жизнь ярче и радостнее.

Открытки ко Дню друзей (открытка: ogo.ua)

Приветствие своими словами

Поздравляю с Днем друзей! Пусть в твоей жизни всегда будут рядом люди, с которыми можно делиться радостью, поддержкой и незабываемыми моментами. Пусть эта дружба будет как солнце, освещающее путь и приносящее тепло в любую погоду!

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С Днем друзей! Спасибо за то, что ты всегда рядом готов поддержать и разделить все моменты радости и трудностей. Желаю тебе надежных друзей, с которыми каждый день будет наполнен положительными эмоциями и новыми увлекательными похождениями!

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Поздравляю с прекрасным праздником - Днем друзей! Пусть каждый день приносит тебе новые возможности для радости и веселых общих мгновений. Желаю, чтобы дружба всегда была источником вдохновения, сил и тепла в твоей жизни!

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С Днем друзей! Пусть в твоей жизни будет множество ярких моментов с теми, кого ты любишь и дорожишь. Дружба - это самое ценное сокровище, так что пусть она будет крепкой, искренней и наполненной безграничным счастьем!

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Дорогой друг, поздравляю с Днем друзей! Ты - настоящее сокровище в моей жизни, и я благодарен за все моменты, которые мы провели вместе. Пусть наша дружба всегда будет источником радости, вдохновения и поддержки в любой ситуации!

Стихи о друзьях

Помирились сонце з хмарою,

І тепер танцюють парою.

Ллється дощ, і сонце світить,

Усміхаються їм діти.

Райдуга місток зробила -

Сонце з Хмарою здружила.

Хай з них приклад беруть діти.

Треба дітям всім дружити.

***

Сумно хом´яку самому

ягідки збирати.

Може, запросити гнома,

хай виходить з хати?

Будуть сонячної днини

друзі серед лісу

класти ягідки малини

в кошики з меліси.

***

Що це значить - не дружити,

Жити так - одинаком?

Не дружити - це ходити

Не дверима, а вікном.

Це без друга, без подружки

На перерві у кутку

Розправлятись самотужки

З апельсином нашвидку.

Це дивитись, наче в книжку,

Набік з видом кам’яним,

А насправді тишком-нишком

Роздавати штурхани.

В школі вчитись й не дружити -

Це, повірте, все одно,

Що, заплющившись, сидіти

І дивитися кіно.

Как красиво поздравить друзей (открытка: ogo.ua)