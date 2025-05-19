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Не мийте вікна газетами! Ось правильний метод, який набагато краще та легше

Як правильно помити вікна як професіонал (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Миття вікон часто здається безнадійним процесом: годинами натираєш скло, а на сонці все одно видно смуги й плями. Багато хто роками користується газетами, паперовими рушниками та дорогими засобами, не здогадуючись, що є простіший метод.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які типові помилки зазвичай допускають при митті вікон і що робити замість цього.

Що заважає отримати ідеальну чистоту

Поширені помилки під час миття вікон впливають на результат навіть більше, ніж вибір засобу. 

Найперше - використання газет і паперу. Вони залишають мікроволокна та фарбувальні частинки, які створюють розводи. 

Ще одна помилка - кругові рухи, які не прибирають бруд, а просто розмазують його по склу. Мити вікна в сонячну погоду - також погана ідея: рідина висихає надто швидко й залишає сліди. 

І нарешті, багато хто починає з самого скла, забуваючи про рами - а з них бруд знову потрапляє на щойно вимите скло.

Професійний набір для миття вікон

Щоб досягти професійного результату, зовсім не обов’язково витрачати великі гроші. Достатньо мати три речі. 

Найважливіше - скребок із гумовою кромкою, або згон, який рівномірно знімає вологу без розводів.

Друга річ - мікрофіброві серветки: одна для нанесення засобу, друга - для полірування. 

І третє - розпилювач із саморобним розчином. 

До речі, цей розчин складається всього з трьох інгредієнтів: дві склянки теплої води, чверть склянки оцту або спирту, чайна ложка засобу для миття посуду без добавок. Така суміш очищає скло не гірше за дорогі засоби й не залишає слідів при правильному застосуванні.

Саме за допомогою скребка можна досягти найкращого результату (фото: Freepik.com) 

Покрокова інструкція: як мити правильно

Передусім потрібно обрати вдалий момент - краще мити вікна в похмурий день або ввечері, коли немає прямих сонячних променів. 

Спочатку очищують підвіконня, раму та куточки, щоби бруд не потрапив на скло. 

Далі розпилюють розчин по всій поверхні скла - скло має стати рівномірно вологим. 

Головне - працювати скребком правильно: тримати його під кутом приблизно 30 градусів, вести зверху вниз плавними смугами з легким перекриттям. Після кожного руху - витирати гумову кромку насухо. 

Заключний етап - обробка країв мікрофіброю, бо саме там найчастіше залишаються розводи.

Як діяти у складних випадках

Деякі забруднення потребують окремого підходу. Наприклад, якщо на склі жирні плями або сліди комах - варто додати до розчину ложку нашатирю, нанести суміш на пляму, зачекати хвилину та змити. 

Якщо вікна не милися роками, їх спочатку обробляють теплою водою з оцтом, залишають на кілька хвилин і тільки потім переходять до основного миття. У разі наявності захисної сітки її бажано зняти. Якщо це неможливо - замість скребка використовують м’яку щітку та серветку з мікрофібри.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker та Spruce.

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