Як ідеально почистити холодильник за 20 хвилин: розписано кожний крок
Коли ви востаннє ретельно чистили холодильник? Оскільки в ньому завжди є продукти, процес очищення може бути клопітким, але є шлях зробити його простим та логічним.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує покрокову інструкцію, яка перетворить холодильник із брудного на бездоганно чистий за лічені хвилини.
Що вам знадобиться
- Щітка для котушок холодильника
- Миючий засіб для багатьох поверхонь
- Сода для випічки або інший поглинач запаху для холодильників
- Мішок для сміття
- Губка зі стороною для чищення
- Рідкий миючий засіб для посуду
- Паперові рушники
- Стара зубна щітка
- Мікрофіброва тканина
- Дистильований білий оцет
Як швидко почистити холодильник
Окрім того, щоб миттєво прибирати пролиті рідини для запобігання поширенню бактерій, рекомендується робити глибоке очищення холодильника приблизно чотири рази на рік- це відмінне завдання для виконання при зміні сезонів. Ось покрокова інструкція, як зробити це за 20 хвилин.
Хвилини 1-2
Вимкніть холодильник із розетки. Прокачайте щіткою для котушок під нижньою панеллю холодильника (це прямокутна панель прямо над підлогою), щоб прибрати пил.
Хвилини 3-7
Вийміть все з холодильника. Викиньте продукти, термін придатності яких вийшов. Перегляньте скляні та пластикові контейнери.
Чистий холодильник - запорука відсутності бактерій (фото: Freepik.com)
Хвилини 8-10
Вийміть ящики та покладіть їх у раковину. Почистіть ящики губкою, теплою водою та рідким миючим засобом для посуду. Дайте їм висохнути на повітрі.
Хвилини 11-15
Розпиліть миючий засіб на поверхні холодильника. Протріть стіни, потім кожну полицю. (Не забувайте про шви полиць і гумовий ущільнювач дверцят.) Використовуйте стару зубну щітку і спрей для очищення важкодоступних місць.
Хвилини 16-17
Увімкніть холодильник знову. Поверніть ящики на місце. Покладіть продукти назад, протираючи банки та пляшки.
Хвилина 18
Додайте поглинач запахів, спеціально призначений для холодильників.
Хвилини 19-20
Очищення зовнішньої частини холодильника.
Для емальованої сталі: використовуйте миючий засіб для поверхонь та паперові рушники.
Для нержавіючої сталі: змочіть мікрофіброву тканину дистильованим білим оцтом і протріть у напрямку волокон.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker та Spruce.