Заблищить як дзеркало: 4 домашні способи полірування нержавійки без хімії

Посуд з нержавіючою сталі - зручний та довговічний, але навіть він з часом може втрати приємний вигляд. Як відполірувати нержавійку так, щоб вона засяяла немов нова?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про декілька простих способів відновити вигляд нержавіючого посуду за допомогою дуже поширених кухонних засобів та продуктів.

Як підготувати нержавіючий метал до полірування

Перед тим, як розпочинати полірування нержавіючої сталі, важливо правильно підготувати поверхню. Спочатку необхідно очистити виріб від бруду, жиру, масляних плям та виробничих змащувальних засобів.

Використовуйте м’який засіб для миття посуду або інше підходящий чистячий засіб. По можливості, сполосніть виріб під проточною водою і висушіть його. Для прискорення цього процесу можна витерти поверхню паперовим рушником або тканиною з мікрофібри.

Полірування за допомогою оливкової олії

Цей метод підходить для кухонних виробів, які трохи потускніли і потребують відновлення блиску. Нанесіть 2-3 краплі оливкової олії на м’яку тканину, наприклад, мікрофібру або фланель.

Не використовуйте занадто багато олії, оскільки це може призвести до посилення тьмяності виробу. Круговими рухами поліруйте поверхню, приділяючи увагу всім частинам. Після полірування видаліть надлишки олії сухою тканиною, щоб зберегти чистоту поверхні.

Полірування нержавіючої сталі за допомогою муки

Цей метод дозволяє усунути дрібні подряпини, особливо на раковинах з нержавіючої сталі та інших плоских поверхнях.

Спочатку потрібно висушити виріб, оскільки будь-яка волога може зробити муку клейкою, що ускладнить процес полірування.

Легко припорошіть сталь мукою і м’якою тканиною круговими рухами починайте полірувати поверхню, приділяючи увагу місцям з подряпинами.

Після завершення полірування зберіть муку в пакет і викиньте, не змиваючи її в раковину або унітаз, щоб уникнути забивання труб.

Полірування нержавіючої сталі за допомогою харчової соди

Цей метод ідеально підходить для видалення дрібних подряпин і відновлення блиску на столових приборах, чайниках та інших виробах з нержавіючої сталі. Наносіть харчову соду на м’яку вологу тканину і поліруйте поверхню по напрямку волокон сталі.

Альтернативно, можна змішати соду з водою в пропорції 2:1, щоб отримати густу пасту. Цю пасту використовуйте для полірування виробів з нержавіючої сталі. Після полірування ретельно промийте виріб водою і дайте йому висохнути.

Сяючий посуд - це справжня прикраса кухні (фото: Freepik.com)

Полірування нержавіючої сталі за допомогою оцту

Оцет допоможе позбутися від білого нальоту, який утворюється після контакту з водою, а також від слідів іржі. Змочіть мікрофіброву тканину 9%-ним оцтом і круговими рухами обробіть поверхню сталі, особливо звертаючи увагу на місця, що потьмяніли.

Залиште оцет на поверхні на 5 хвилин, після чого ретельно сполосніть виріб водою і висушіть його м’якою тканиною. Цей метод є ефективним для відновлення блиску та чистоти.

Як доглядати за нержавіючою сталлю після полірування

Для підтримання бездоганного вигляду виробів з нержавіючої сталі дотримуйтеся кількох простих правил.