"Мій янгол-охоронець". Віталіна Біблів розсекретила чоловіка, за якого таємно вийшла заміж (фото)

У день народження коханого, 31 травня, Віталіна поділилася спільним знімком з чоловіком. Судячи з відмітки на фото, його звати Володимир і він теж працює в кіно.

"З Днем народження, мій янгол-охоронець", - зворушливо підписала кадр вона.

На фото акторка разом з чоловіком тримається за руки, позуючи спиною до об'єктива на тлі мальовничого краєвиду.

Віталіна Біблів розсекретила свого обранця (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

В профілі Володимира також є спільні фото з акторкою. Судячи з усього, вони більше не приховують своє кохання.

Володимир та Віталіна (фото: instagram.com/vladimir_0531_)

Як відреагували в мережі

Користувачі засипали пару компліментами та привітаннями.

"Яка прекрасна світлина і ви, мої дорогі!!! З Днем народження, Володя!!! Будь здоровим і щасливим!" - написала колега Олеся Жураківська.

"Як гармонійно".

"Ви чудові! З іменинником".

"З Днем народження. Здійснення самих заповітних мрій".

"Вітаю! Гарне місце та фото".

Що відомо про весілля Біблів

Ще минулого року з'явилися чутки про те, що акторка вийшла заміж. Тоді на пальці зірки помітили обручку, проте вона відмовилася коментувати зміни в особистому житті.

А вже у квітні цього року вона зізналася, що таки офіційно уклала шлюб. Це сталося під час повномасштабної війни.

Примітно, що зірка вже раніше публікувала спільні світлини з коханим, проте не оголошувала його чоловіком публічно.

Нагадаємо, раніше Віталіна Біблів дала відверте інтерв'ю РБК-Україна, у якому розповіла про зйомки в умовах повномасштабної війни, ставлення до артистів-втікачів, бронювання та секрети краси.