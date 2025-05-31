"Мой ангел-хранитель". Виталина Библив рассекретила мужчину, за которого тайно вышла замуж (фото)

Украинская актриса театра и кино, известная по роли в сериале "Будиночок на щастя", Виталина Библив рассекретила своего избранника.
Что известно о муже актрисы и как он выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Библив.
В день рождения любимого, 31 мая, Виталина поделилась совместным снимком с мужем. Судя по отметке на фото, его зовут Владимир и он тоже работает в кино.
"С Днем рождения, мой ангел-хранитель", - трогательно подписала кадр она.
На фото актриса вместе с мужем держится за руки, позируя спиной к объективу на фоне живописного пейзажа.
В профиле Владимира также есть совместные фото с актрисой. Судя по всему, они больше не скрывают свою любовь.
Пользователи засыпали пару комплиментами и поздравлениями.
Еще в прошлом году появились слухи о том, что актриса вышла замуж. Тогда на пальце звезды заметили кольцо, однако она отказалась комментировать изменения в личной жизни.
А уже в апреле этого года она призналась, что таки официально заключила брак. Это произошло во время полномасштабной войны.
Примечательно, что звезда уже ранее публиковала совместные фотографии с любимым, однако не объявляла его мужем публично.
Напомним, ранее Виталина Библив дала откровенное интервью РБК-Украина, в котором рассказала о съемках в условиях полномасштабной войны, отношении к артистам-беглецам, бронировании и секретах красоты.
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