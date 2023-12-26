"Мій найкращий подарунок". Ексдружина Кличка вперше за довгий час показалася з їхніми дітьми (фото)

Наталія Єгорова відсвяткувала Різдво у колі найближчих людей

За традицією, велике зимове свято колишня обраниця мера Києва зустріла зі своїми нащадками вдома, в Гамбурзі.

За великим родинним столом зібралися її 21-річна донька Єлизавета-Вікторія, яка живе в США, 23-річний Єгор-Даніель із Великої Британії та 18-річний Максим.

Наталія Єгорова показала святковий стіл на Різдво (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

На честь свята Наталія та її діти одягнулися у веселе тематичне вбрання.

"Мій найкращий та найцінніший подарунок в житті", - підписала фото Наталія.

Наталія Єгорова з дітьми від Володимира Кличка (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Для довідки

Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1997 року. У них народилося троє дітей: у 2000 році - син Єгор-Деніел, у 2002 - дочка Єлизавета-Вікторія, а у 2005 - син Максим.

У серпні 2022 року політик повідомив, що вони з дружиною розлучаються після 25 років шлюбу.

Віталій Кличко з колишньою дружиною Наталією (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

"Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", - говорив політик в інтерв’ю "Бабелю".

До слова, зараз Наталія живе в Німеччині, де намагається зробити співочу кар’єру, діти навчаються за кордоном.