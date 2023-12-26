"Мій найкращий подарунок". Ексдружина Кличка вперше за довгий час показалася з їхніми дітьми (фото)

Колишня дружина Київського міського голови Віталія Кличка, Наталія Єгорова, вперше за довгий час потішила прихильників новими сімейними фото із синами.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 49-річної співачки.
За традицією, велике зимове свято колишня обраниця мера Києва зустріла зі своїми нащадками вдома, в Гамбурзі.
За великим родинним столом зібралися її 21-річна донька Єлизавета-Вікторія, яка живе в США, 23-річний Єгор-Даніель із Великої Британії та 18-річний Максим.
Наталія Єгорова показала святковий стіл на Різдво (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
На честь свята Наталія та її діти одягнулися у веселе тематичне вбрання.
"Мій найкращий та найцінніший подарунок в житті", - підписала фото Наталія.
Наталія Єгорова з дітьми від Володимира Кличка (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1997 року. У них народилося троє дітей: у 2000 році - син Єгор-Деніел, у 2002 - дочка Єлизавета-Вікторія, а у 2005 - син Максим.
У серпні 2022 року політик повідомив, що вони з дружиною розлучаються після 25 років шлюбу.
Віталій Кличко з колишньою дружиною Наталією (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
"Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", - говорив політик в інтерв’ю "Бабелю".
До слова, зараз Наталія живе в Німеччині, де намагається зробити співочу кар’єру, діти навчаються за кордоном.
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