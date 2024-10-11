Миттєва енергія. 11 швидких зарядних пристроїв, які заощадять ваш час

У світі, де кожна хвилина на рахунку, швидка зарядка стає незамінною частиною повсякденного життя. Незалежно від того, чи потрібно терміново підзарядити смартфон перед виходом або заповнити заряд ноутбука під час ділової зустрічі, швидкі зарядні пристрої приходять на допомогу.

Про 11 пристроїв, які не лише прискорять процес зарядки, а й допоможуть заощадити дорогоцінний час, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про технології Engadget .

Зарядний пристрій Apple 20 Вт

Ціна: 900 гривень

Це компактний і надійний пристрій для швидкого заряджання сумісних пристроїв Apple. Воно ідеально підходить для iPhone, iPad та інших гаджетів із підтримкою швидкої зарядки, забезпечуючи значне скорочення часу заряджання.

При використанні з iPhone 12 і більше адаптер може зарядити пристрій до 50 відсотків всього за 30 хвилин. Він оснащений USB-C портом, але потребує окремого придбання кабелю. Цей адаптер відповідає високим стандартам безпеки Apple, пропонуючи захист від перегріву та перевантаження.

Зарядний пристрій Apple 20 Вт (фото: ROZETKA)

Зарядний пристрій Anker 711 Nano II 30 Вт

Ціна: 999 гривень

Anker 711 Nano II потужністю 30 Вт - це мініатюрний зарядний пристрій із вражаючою потужністю. Використовуючи технологію GaN (нітрид галію), він залишається компактним, але здатним швидко заряджати сучасні смартфони та планшети через USB-C.

Пристрій сумісний з iPhone, Samsung, iPad і навіть MacBook Air. Завдяки високоефективній технології, заряджання відбувається швидко та безпечно. Його компактні розміри роблять його зручним у перенесенні, що особливо корисно для подорожей.

Anker 711 Nano II 30 Вт (фото: Yahoo!)

Зарядний пристрій Google USB-C потужністю 30 Вт

Ціна: 1 499 гривень

Зарядний пристрій Google USB-C 30 Вт призначений для швидкого та безпечного заряджання пристроїв на Android, включаючи Google Pixel. Він оснащений універсальним портом USB-C та підтримує Power Delivery, що дозволяє заряджати також планшети та ноутбуки. З його допомогою можна зарядити Pixel до 50 відсотків лише за 30 хвилин.

Незважаючи на простоту дизайну, пристрій забезпечує надійний захист від перегріву, перевантаження та короткого замикання. Компактний та легкий корпус робить його зручним для використання на ходу.

Google USB-C потужністю 30 Вт (фото: Touch)

Зарядний пристрій Satechi 30W USB-C PD GaN

Ціна: 1 199 гривень

Satechi 30W USB-C PD GaN - це компактний та ефективний зарядний пристрій, що використовує технологію GaN для підвищення продуктивності. Він підтримує швидке заряджання більшості сучасних смартфонів, планшетів і навіть деяких ноутбуків.

Зарядний пристрій відрізняється високим рівнем безпеки та захистом від перегріву та стрибків напруги. Завдяки компактному розміру та складній вилці, його зручно брати із собою у подорожі. Сила струму в 30 Вт робить його добрим вибором для заряджання пристроїв Apple, Samsung та інших брендів.

Satechi 30W USB-C PD GaN (фото: Neo Store)

Зарядний пристрій Belkin 60 Вт USB-C PD GaN

Ціна: 1 564 гривень

Belkin 60 Вт USB-C PD GaN - це потужний зарядний пристрій з підтримкою Power Delivery, який може заряджати як смартфони, так і ноутбуки. Завдяки технології GaN, він компактний та ефективний, пропонуючи відмінне співвідношення розмірів і потужності.

З його допомогою можна швидко зарядити пристрої Apple, Samsung та інші гаджети. 60 Вт потужності дозволяє навіть ноутбукам, таким як MacBook Pro, заряджатися в найкоротший термін. Додаткові функції захисту запобігають перегріву та перенапрузі.

Belkin 60 Вт USB-C PD GaN (фото: ROZETKA)

Зарядний пристрій Anker 735 Nano II 65 Вт

Ціна: 3 299 гривень

Anker 735 Nano II 65 Вт - це багатофункціональний зарядний пристрій, здатний одночасно заряджати кілька гаджетів. Він оснащений двома портами USB-C та одним портом USB-A, що дозволяє заряджати смартфони, планшети та ноутбуки.

Використання технології GaN робить його компактним та ефективним, не втрачаючи потужності. Потужність 65 Вт дозволяє швидко заряджати навіть великі гаджети, такі як MacBook Air або iPad Pro. Пристрій також оснащений захистом від перегріву та навантаження.

Anker 735 Nano II 65 Вт (фото: Best Products)

Адаптер Samsung Trio 65 Вт

Ціна: 2 699 гривень

Samsung Trio 65 Вт - це універсальний адаптер для заряджання трьох пристроїв одночасно. Він оснащений двома портами USB-C та одним USB-A, що дозволяє заряджати смартфони, планшети та ноутбуки. Потужність 65 Вт забезпечує швидку зарядку всіх пристроїв, що підтримуються, включаючи флагманські моделі Samsung.

Технологія GaN допомагає зменшити розмір зарядного пристрою, зберігаючи при цьому високу продуктивність. Інтелектуальна система захисту запобігає перегріву та короткому замиканню.

Samsung Trio 65 Вт (фото: ROZETKA)

Satechi 66W USB-C 3-портовий зарядний пристрій GaN

Ціна: 1 499 гривень

Satechi 66W USB-C з трьома портами - це потужний зарядний пристрій для заряджання кількох гаджетів одночасно. Він оснащений двома портами USB-C та одним портом USB-A, що робить його універсальним рішенням для смартфонів, планшетів та ноутбуків.

Пристрій підтримує швидку зарядку завдяки технології GaN, що також зменшує його розмір. Потужність 66 Вт дозволяє швидко заряджати навіть більші пристрої, такі як MacBook і iPad Pro. Вбудовані функції безпеки запобігають перегріванню та перевантаженню.

Satechi 66W USB-C із трьома портами (фото: HardWareZone)

Зарядний пристрій Satechi 100 Вт USB-PD

Ціна: 2 999 гривень

Satechi 100 Вт USB-PD - це потужний зарядний пристрій для ноутбуків та інших енергоємних пристроїв. Він підтримує Power Delivery та оснащений одним портом USB-C, який може заряджати MacBook Pro, iPad та інші пристрої з максимальною швидкістю.

Завдяки технології GaN, він компактний та ефективний, а висока потужність забезпечує швидку зарядку. Цей зарядний пристрій є ідеальним для тих, хто шукає максимальну продуктивність у компактній формі. Вбудовані системи захисту забезпечують безпеку пристроїв під час заряджання.

Satechi 100 Вт USB-PD (фото: Портатив)

Зарядний пристрій Belkin 108 Вт на 4 порти GaN

Ціна: 4 298 гривень

Belkin 108 Вт - це універсальний зарядний пристрій з чотирма портами, два з яких - USB-C та два USB-A. Потужність 108 Вт дозволяє швидко та одночасно заряджати кілька пристроїв, включаючи ноутбуки, планшети та смартфони.

Технологія GaN робить пристрій компактним, незважаючи на його високу потужність. Воно ідеально підходить для офісів або домашніх робочих місць, де потрібна зарядка відразу кількох гаджетів. Вбудований захист від перегріву та короткого замикання підвищує безпеку.

Belkin 108 Вт на 4 порти GaN (фото: Geek Culture)

Адаптер живлення Apple USB-C потужністю 140 Вт

Ціна: 4 099 гривень

Apple 140 Вт - це найпотужніший адаптер компанії, призначений для заряджання MacBook Pro та інших енергоємних пристроїв. Він підтримує Power Delivery 3.1, що дає змогу заряджати пристрої з максимальною швидкістю.

Пристрій сумісний з MacBook Pro 16" і може забезпечити заряд до 50 відсотків всього за 30 хвилин. Його компактний дизайн і використання USB-C роблять його універсальним для безлічі гаджетів. Вбудовані механізми безпеки захищають від перегріву, перенапруги та короткого замикання.

Apple USB-C потужністю 140 Вт (фото: ROZETKA)