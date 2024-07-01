Топ-7 найкращих додатків для економії заряду на смартфонах iPhone та Android

У сучасному світі смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя, але їхня батарея, на жаль, часто не витримує активного використання. Щоб телефон працював довше, необхідно вдатися до допомоги спеціалізованих додатків для економії заряду.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на технологічний веб-сайт Geekflare , який спеціалізується на порадах та рекомендаціях у галузі технологій.

Зміст

Що таке додаток для економії заряду батареї

Додаток для заощадження батареї зазвичай допомагає зупинити незвичайні процеси, які споживають найбільше енергії. Деякі додатки пропонують такі функції, як моніторинг батареї, аналіз витрат батареї через застосунки, повідомлення про низький рівень заряду тощо.

Хоча операційні системи Android та iPhone оснащені власними функціями енергозбереження, додатки для заощадження батареї значно розширюють їх функціональність і зручність.

Навіщо потрібні додатки для економії заряду батареї

Зручне керування батареєю

Більше не потрібно розумітися на складних налаштуваннях режиму енергозбереження Android або iOS. Просто використовуйте додаток для економії заряду, щоб продовжити роботу вашого телефону.

Автоматичне заморожування фонових процесів

Деякі додатки для економії заряду автоматично призупиняють роботу неактивних застосунків, заощаджуючи заряд батареї.

Підтримка застарілих пристроїв

Нові функції енергозбереження на Android та iOS можуть бути недоступними для старих моделей. Додатки для економії заряду відмінно підійдуть для таких пристроїв.

Економія коштів

Замість покупки нового телефону через слабкий акумулятор, ви можете просто встановити додаток для економії заряду і продовжити життя вашого пристрою.

Розширена інформація про батарею

Додатки для економії заряду часто оснащені інформативними віджетами, які показують такі дані, як відсоток заряду, час роботи, стан батареї, найбільш енергоємні застосунки і т.д.

Автоматичне керування службами

Хороший додаток для економії заряду автоматично регулює роботу енергоємних служб, таких як мобільний інтернет, 4G LTE, GPS, Bluetooth, NFC, інфрачервоний порт та Wi-Fi.

Централізоване управління

Багато додатків мають зручну панель керування, за допомогою якої ви можете контролювати енергоспоживання всього пристрою.

Додатки для економії заряду батареї для Android

AccuBattery

AccuBattery допоможе вам заощадити заряд батареї та продовжити її термін служби. Ця програма використовує передові технології для вимірювання ємності батареї, відображення інформації про її використання в режимі реального часу та захисту батареї пристрою від пошкоджень.

Основні функції AccuBattery

Сигналізація заряду допомагає продовжити термін служби батареї

Показує стан акумулятора під час кожного сеансу заряджання

Моніторинг використання акумулятора мобільного телефону в режимі реального часу

Точний прогноз використання в режимі очікування, сну та активному режимі

Відстежує витрати заряду батареї всіх додатків

Обмежене безкоштовне використання за рахунок дозволу реклами

Ви можете отримати преміум-функції, купивши підписку Pro цього додатку для економії заряду батареї. Рівень Pro пропонує чорні теми, такі як AMOLED та Dark, які заощаджують найбільше заряду батареї.

AccuBattery (фото: Geekflare)

Greenify

Greenify - це додаток для Android, який дозволяє максимально економити заряд батареї на Android 6 і пізніших версіях. Він не дає вашому телефону розряджатися від батареї під час встановлення різних програм і гарантує його безперебійну роботу, як в перший день.

Використовуючи цей додаток, ви можете визначити некоректно працюючі програми та перевести їх у сплячий режим, коли вони неактивні. Це рятує ваш телефон від висмоктування заряду батареї цими застосунками.

Greenify (фото: Geekflare)

Додатки для економії заряду батареї для iOS

Battery Saver - Power Master

Battery Saver - Power Master - це додаток для iOS, який виконує функцію економії заряду батареї та керування живленням.

Хоча користувальницький інтерфейс додатка може здатися простим, враховуючи його функції, він є не що інше, як професійний інструмент для перевірки заряду батареї. Це дозволяє вам точно візуалізувати деталі акумулятора та забезпечує додатковий рівень захисту.

Battery Saver - Power Master (фото: Geekflare)

Battery HD+

Battery HD+ - це додаток на базі iOS, який ви можете використовувати на iPhone, iPad та Apple Watch. Це один із найкращих моніторів батареї, доступних на даний момент. Він простий у використанні, а додатковий інтерфейс прекрасний.

Крім оповіщень про заряд та графіків використання, додаток також має віджет. Крім того, ви можете миттєво отримати уявлення про час для таких дій, як телефонні та відеодзвінки, режим очікування, перегляд відео, прослуховування музики, ігри і читання книг з поточним рівнем заряду батареї.

Battery HD+ (фото: Geekflare)

Battery Life Doctor Pro

Цей додаток може відображати точні рівні заряду батареї від 0,1 до 0,8 відсотків. Ви можете використовувати його для перевірки використання батареї та моніторингу терміну служби акумулятора. Він також корисний для перевірки стану пам'яті вашого iPhone.

Перевірка використання батареї та доступного простору пам'яті - ще одна чудова функція цього застосунку. Використовуючи його, користувачі також можуть дізнатися професійні поради щодо обслуговування акумулятора та способи очищення пам'яті телефону.

Battery Life Doctor Pro (фото: Geekflare)

Battery Health - Charge Alarm

Перезарядження може завдати шкоди вашому iOS. Battery Health - Charge Alarm повідомить вас мелодіями дзвінка, коли рівень заряду батареї досягне 100 відсотків. Таким чином, ви можете зняти заряджання відразу після повної зарядки, щоб зберегти працездатність акумулятора.

Ця функція буде працювати, навіть якщо телефон перебуває в беззвучному режимі.

Навіть після закриття інтерфейсу користувача він завжди буде відображати стан зарядки акумулятора. Додаток записує дані про заряд і розряд за останні 30 днів.

Щоб дізнатися швидкість заряджання акумулятора, ви можете використовувати цей додаток для перегляду відсотка заряду акумулятора в певний час.

Battery Health - Charge Alarm (фото: Geekflare)

Cloud Battery

Cloud Battery - це додаток для iOS, який підходить для всіх пристроїв, що працюють на цій операційній системі. Це допомагає вам краще керувати батареями вашого пристрою, відстежуючи рівень заряду батареї.

Це дозволяє контролювати рівень заряду акумулятора в режимі реального часу і регулярно оновлювати дані про батарею. Додаток також пропонує повідомлення про низький рівень заряду батареї або про завершення заряджання. Більше того, ви можете інтегрувати його з ярликами Siri.

Цей застосунок підтримує легку інтеграцію в iCloud, тому ви можете почати використовувати його після мінімального налаштування. Якщо ви використовуєте його на декількох пристроях, ви можете перевірити всі рівні заряду батареї на будь-якому гаджеті, підключеному за допомогою одного і того ж облікового запису iCloud.

Cloud Battery (фото: Geekflare)

Поради щодо економії заряду акумулятора на смартфонах

Крім використання надійної програми для економії заряду акумулятора, ви також можете дотримуватися цих стандартних порад щодо використання мобільного телефону, щоб заощадити більше заряду акумулятора:

У разі використання телефону в приміщенні завжди встановлюйте мінімальний рівень яскравості. За межами приміщення використовуйте режим адаптивної яскравості екрана.

Якщо у вас є доступ до Wi-Fi, відключіть мобільний інтернет, Bluetooth, NFC, GPS, щоб заощадити заряд акумулятора.

Намагайтеся тримати мобільний телефон на рівній поверхні, коли ви знаходитесь вдома або на роботі. Це активує режим глибокого сну на останніх пристроях Android та iOS. Такі дії значно збільшують потужність акумулятора.

Уникайте закриття додатків у фоновому режимі. Це призведе до більшої витрати батареї через оперативну пам'ять та процесор при наступному запуску цих програм.

Не розряджайте акумулятор пристрою нижче 15 відсотків. Наблизившись до цієї позначки, підключіться до зарядного пристрою та зарядіть пристрій до 80-90 відсотків. Це допомагає продовжити термін служби акумулятора.