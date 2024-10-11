Мгновенная энергия. 11 быстрых зарядных устройств, которые сэкономят ваше время

В мире, где каждая минута на счету, быстрая зарядка становится незаменимой частью повседневной жизни. Независимо от того, нужно ли вам срочно подзарядить смартфон перед выходом или восполнить заряд ноутбука во время деловой встречи, быстрые зарядные устройства приходят на помощь.

Про 11 устройств, которые не только ускорят процесс зарядки, но и помогут сэкономить драгоценное время, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Зарядное устройство Apple 20 Вт

Цена: 900 гривен

Это компактное и надежное устройство для быстрой зарядки совместимых устройств Apple. Оно идеально подходит для iPhone, iPad и других гаджетов с поддержкой быстрой зарядки, обеспечивая значительное сокращение времени зарядки.

При использовании с iPhone 12 и новее адаптер может зарядить устройство до 50 процентов всего за 30 минут. Он оснащен USB-C портом, но требует отдельного приобретения кабеля. Этот адаптер соответствует высоким стандартам безопасности Apple, предлагая защиту от перегрева и перегрузки.

Зарядное устройство Apple 20 Вт (фото: ROZETKA)

Зарядное устройство Anker 711 Nano II 30 Вт

Цена: 999 гривен

Anker 711 Nano II мощностью 30 Вт - это миниатюрное зарядное устройство с впечатляющей мощностью. Используя технологию GaN (нитрид галлия), оно остается компактным, но способным быстро заряжать современные смартфоны и планшеты через USB-C.

Устройство совместимо с iPhone, Samsung, iPad и даже MacBook Air. Благодаря высокоэффективной технологии, зарядка происходит быстро и безопасно. Его компактные размеры делают его удобным в переноске, что особенно полезно для путешествий.

Anker 711 Nano II 30 Вт (фото: Yahoo!)

Зарядное устройство Google USB-C мощностью 30 Вт

Цена: 1 499 гривен

Зарядное устройство Google USB-C 30 Вт предназначено для быстрой и безопасной зарядки устройств на Android, включая Google Pixel. Оно оснащено универсальным портом USB-C и поддерживает Power Delivery, что позволяет заряжать также планшеты и ноутбуки. С его помощью можно зарядить Pixel до 50 процентов всего за 30 минут.

Несмотря на простоту дизайна, устройство обеспечивает надежную защиту от перегрева, перегрузки и короткого замыкания. Компактный и легкий корпус делает его удобным для использования на ходу.

Google USB-C мощностью 30 Вт (фото: Touch)

Зарядное устройство Satechi 30W USB-C PD GaN

Цена: 1 199 гривен

Satechi 30W USB-C PD GaN - это компактное и эффективное зарядное устройство, использующее технологию GaN для повышения производительности. Оно поддерживает быструю зарядку большинства современных смартфонов, планшетов и даже некоторых ноутбуков.

Зарядное устройство отличается высоким уровнем безопасности и защитой от перегрева и скачков напряжения. Благодаря компактному размеру и складной вилке, его удобно брать с собой в путешествия. Сила тока в 30 Вт делает его хорошим выбором для зарядки устройств Apple, Samsung и других брендов.

Satechi 30W USB-C PD GaN (фото: Neo Store)

Зарядное устройство Belkin 60 Вт USB-C PD GaN

Цена: 1 564 гривен

Belkin 60 Вт USB-C PD GaN - это мощное зарядное устройство с поддержкой Power Delivery, которое может заряжать как смартфоны, так и ноутбуки. Благодаря технологии GaN, оно компактно и эффективно, предлагая отличное соотношение размеров и мощности.

С его помощью можно быстро зарядить устройства Apple, Samsung и другие гаджеты. 60 Вт мощности позволяет даже ноутбукам, таким как MacBook Pro, заряжаться в кратчайшие сроки. Дополнительные функции защиты предотвращают перегрев и перенапряжение.

Belkin 60 Вт USB-C PD GaN (фото: ROZETKA)

Зарядное устройство Anker 735 Nano II 65 Вт

Цена: 3 299 гривен

Anker 735 Nano II 65 Вт - это многофункциональное зарядное устройство, способное одновременно заряжать несколько гаджетов. Оно оснащено двумя портами USB-C и одним портом USB-A, что позволяет заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Использование технологии GaN делает его компактным и эффективным, не теряя мощности. Мощность 65 Вт позволяет быстро заряжать даже крупные гаджеты, такие как MacBook Air или iPad Pro. Устройство также оснащено защитой от перегрева и перегрузки.

Anker 735 Nano II 65 Вт (фото: Best Products)

Адаптер Samsung Trio 65 Вт

Цена: 2 699 гривен

Samsung Trio 65 Вт - это универсальный адаптер для зарядки трех устройств одновременно. Он оснащен двумя портами USB-C и одним USB-A, что позволяет заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки. Мощность в 65 Вт обеспечивает быструю зарядку всех поддерживаемых устройств, включая флагманские модели Samsung.

Технология GaN помогает уменьшить размеры зарядного устройства, сохраняя при этом высокую производительность. Интеллектуальная система защиты предотвращает перегрев и короткое замыкание.

Samsung Trio 65 Вт (фото: ROZETKA)

Satechi 66W USB-C 3-портовое зарядное устройство GaN

Цена: 1 499 гривен

Satechi 66W USB-C с тремя портами - это мощное зарядное устройство для зарядки нескольких гаджетов одновременно. Оно оснащено двумя портами USB-C и одним портом USB-A, что делает его универсальным решением для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Устройство поддерживает быструю зарядку благодаря технологии GaN, что также уменьшает его размер. Мощность в 66 Вт позволяет быстро заряжать даже более крупные устройства, такие как MacBook и iPad Pro. Встроенные функции безопасности предотвращают перегрев и перегрузки.

Satechi 66W USB-C с тремя портами (фото: HardWareZone)

Зарядное устройство Satechi 100 Вт USB-PD

Цена: 2 999 гривен

Satechi 100 Вт USB-PD - это мощное зарядное устройство для ноутбуков и других энергоемких устройств. Оно поддерживает Power Delivery и оснащено одним портом USB-C, который может заряжать MacBook Pro, iPad и другие устройства с максимальной скоростью.

Благодаря технологии GaN, оно компактно и эффективно, а высокая мощность обеспечивает быструю зарядку. Это зарядное устройство идеально для тех, кто ищет максимальную производительность в компактной форме. Встроенные системы защиты обеспечивают безопасность устройств во время зарядки.

Satechi 100 Вт USB-PD (фото: Портатив)

Зарядное устройство Belkin 108 Вт на 4 порта GaN

Цена: 4 298 гривен

Belkin 108 Вт - это универсальное зарядное устройство с четырьмя портами, два из которых - USB-C и два USB-A. Мощность 108 Вт позволяет быстро и одновременно заряжать несколько устройств, включая ноутбуки, планшеты и смартфоны.

Технология GaN делает устройство компактным, несмотря на его высокую мощность. Оно идеально подходит для офисов или домашних рабочих мест, где требуется зарядка сразу нескольких гаджетов. Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания повышает безопасность.

Belkin 108 Вт на 4 порта GaN (фото: Geek Culture)

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 140 Вт

Цена: 4 099 гривен

Apple 140 Вт - это самый мощный адаптер компании, предназначенный для зарядки MacBook Pro и других энергоемких устройств. Он поддерживает Power Delivery 3.1, что позволяет заряжать устройства с максимальной скоростью.

Устройство совместимо с MacBook Pro 16" и может обеспечить заряд до 50 процентов всего за 30 минут. Его компактный дизайн и использование USB-C делают его универсальным для множества гаджетов. Встроенные механизмы безопасности защищают от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания.

Apple USB-C мощностью 140 Вт (фото: ROZETKA)