На Місяці з'явиться 4G вже у 2023 році: як інтернет працюватиме в космосі

Під час наступної космічної місії компанія Nokia хоче надіслати інтернет-сервіс 4G на Місяць. Такий крок дозволить робити нові відкриття та створить можливості для присутності людини на Місяці та за його межами.

Про це йдеться на сайті Gizmodo.

Як буде працювати інтернет у космосі

Наступна космічна місія ІМ-2 від Intuitive Machines запланована на листопад 2023 на борту ракети SpaceX Falcon 9. У поточному плані висадять двох астронавтів на поверхню Місяця у 2025 році, що стане першим виходом астронавтів на Місяць після місії 1972 року.

Стосовно інтернету, то Nokia створила технологію 4G, яка зможе протистояти суворим умовам у космосі. Технологічна демонстрація може створити основу для використання під час майбутніх місій Artemis з екіпажем на Місяць.

"Якщо апаратне забезпечення готове та перевірене, ймовірно, вони зможуть запустити задумане у 2023 році, якщо їхній партнер по запуску не матиме невдач або затримок", - вважає головний аналітик Moor Insights & Strategy Аншел Саг.

За попередніми даними, мережа зможе забезпечити людину зв'язком незалежно від часу перебування людини на Місяці та Марсі в майбутньому.

Навіщо космонавтам інтернет

Керівник дослідницької лабораторії корпоративної та промислової автоматизації Nokia Тьєррі Кляйн вважає, що космонавтам необхідно мати такий самий доступ до технологій, як і на Землі, щоб запускати програми та підтримувати діяльність у космосі.

В ідеалі астронавти використовуватимуть 4G-інтернет для покращення голосового та відеозв'язку, обміну даними або керування робототехнікою.

А ще Nokia сподівається допомогти з подальшими дослідженнями та експериментами з пошуку льоду на Місяці, який міг би забезпечити кисень астронавтам, питну воду та ракетне паливо.

Кляйн також сказав, що мережа 4G матиме великий вплив на майбутні місії екіпажу на Місяць та підтвердить, що стільникові технології можна адаптувати для критично важливих потреб космічного зв'язку.

"Замість того, щоб заново винаходити велосипед, створюючи власну мережу в космосі, ми використовуємо ту саму технологію, яка економічно об'єднує мільярди пристроїв на Землі", - додав він.