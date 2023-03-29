На Луне появится 4G уже в 2023 году: как интернет будет работать в космосе
Во время следующей космической миссии компания Nokia хочет отправить интернет-сервис 4G на Луну. Такой шаг позволит делать новые открытия и создаст возможности для присутствия человека на Луне и за ее пределами.
Об этом говорится на сайте Gizmodo.
Как будет работать интернет в космосе
Следующая космическая миссия ІМ-2 от Intuitive Machines запланирована на ноябрь 2023 на борту ракеты SpaceX Falcon 9. В текущем плане высадят двух астронавтов на поверхность Луны в 2025 году, что станет первым выходом астронавтов на Луну после миссии 1972 года.
Что касается интернета, то Nokia создала технологию 4G, которая сможет противостоять суровым условиям в космосе. Технологическая демонстрация может создать основу для использования во время предстоящих миссий Artemis с экипажем на Луну.
"Если аппаратное обеспечение готово и проверено, вероятно, они смогут запустить задуманное в 2023 году, если у их партнера по запуску не будет неудач или задержек", - считает главный аналитик Moor Insights & Strategy Аншел Саг.
По предварительным данным, сеть сможет обеспечить человека связью вне зависимости от времени пребывания человека на Луне и Марсе в будущем.
Зачем космонавтам интернет
Руководитель исследовательской лаборатории корпоративной и промышленной автоматизации Nokia Тьерри Кляйн считает, что космонавтам необходимо иметь такой же доступ к технологиям, как на Земле, чтобы запускать программы и поддерживать деятельность в космосе.
В идеале астронавты будут использовать 4G-интернет для улучшения голосовой и видеосвязи, обмена данными или управления робототехникой.
А еще Nokia надеется помочь с дальнейшими исследованиями и экспериментами по поиску льда на Луне, который мог бы обеспечить кислород астронавтам, питьевую воду и ракетное топливо.
Кляйн также сказал, что сеть 4G будет иметь большое влияние на будущие миссии экипажа на Луну и подтвердит, что сотовые технологии можно адаптировать для критически важных потребностей космической связи.
"Вместо того чтобы заново изобретать велосипед, создавая собственную сеть в космосе, мы используем ту же технологию, которая экономически объединяет миллиарды устройств на Земле", - добавил он.
Раньше мы рассказывали реальные истории, с чем сталкиваются космонавты во время миссий.
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