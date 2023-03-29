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На Луне появится 4G уже в 2023 году: как интернет будет работать в космосе

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Среда 29 марта 2023 21:08
На Луне появится 4G уже в 2023 году: как интернет будет работать в космосе На Луне появится интернет в 2023 году (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Во время следующей космической миссии компания Nokia хочет отправить интернет-сервис 4G на Луну. Такой шаг позволит делать новые открытия и создаст возможности для присутствия человека на Луне и за ее пределами.

Об этом говорится на сайте Gizmodo.

Как будет работать интернет в космосе

Следующая космическая миссия ІМ-2 от Intuitive Machines запланирована на ноябрь 2023 на борту ракеты SpaceX Falcon 9. В текущем плане высадят двух астронавтов на поверхность Луны в 2025 году, что станет первым выходом астронавтов на Луну после миссии 1972 года.

Что касается интернета, то Nokia создала технологию 4G, которая сможет противостоять суровым условиям в космосе. Технологическая демонстрация может создать основу для использования во время предстоящих миссий Artemis с экипажем на Луну.

"Если аппаратное обеспечение готово и проверено, вероятно, они смогут запустить задуманное в 2023 году, если у их партнера по запуску не будет неудач или задержек", - считает главный аналитик Moor Insights & Strategy Аншел Саг.

По предварительным данным, сеть сможет обеспечить человека связью вне зависимости от времени пребывания человека на Луне и Марсе в будущем.

Зачем космонавтам интернет

Руководитель исследовательской лаборатории корпоративной и промышленной автоматизации Nokia Тьерри Кляйн считает, что космонавтам необходимо иметь такой же доступ к технологиям, как на Земле, чтобы запускать программы и поддерживать деятельность в космосе.

В идеале астронавты будут использовать 4G-интернет для улучшения голосовой и видеосвязи, обмена данными или управления робототехникой.

А еще Nokia надеется помочь с дальнейшими исследованиями и экспериментами по поиску льда на Луне, который мог бы обеспечить кислород астронавтам, питьевую воду и ракетное топливо.

Кляйн также сказал, что сеть 4G будет иметь большое влияние на будущие миссии экипажа на Луну и подтвердит, что сотовые технологии можно адаптировать для критически важных потребностей космической связи.

"Вместо того чтобы заново изобретать велосипед, создавая собственную сеть в космосе, мы используем ту же технологию, которая экономически объединяет миллиарды устройств на Земле", - добавил он.

Раньше мы рассказывали реальные истории, с чем сталкиваются космонавты во время миссий.

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