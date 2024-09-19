Місяць в Овні подарує справжні дива. Що обіцяє астрологічний прогноз на 19 вересня

Прогноз астропогоди на 19 вересня

Памʼятайте про коридор затемнень. Цей день для нових справ і важливих рішень буде несприятливим.

"Не можна бути пасивними, в очікуванні щасливого випадку, і піддаватися смутку. Якщо неправильно використовується енергія цієї доби або людина створює собі обмеження, це може призвести до ослаблення імунітету, погіршення здоров’я та розладу нервової системи", - попередила астролог.

"Корисні колективні обговорення питань, ділові зустрічі. Енергія доби сприяє розкриттю внутрішньої свободи, накопиченню, родючості, радості буття, любові", - додала вона.

Окрім цього, корисними будуть групові вправи, тантричні практики, трансформація сексуальної енергії. Але, попередила Соловйова, не треба втрачати голову: день несе багато неконтрольованої енергії.

Цей четвер чудово підійде для виконання обов’язків. Не зайвими будуть фізичні навантаження.

Гороскоп на 19 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

"19 вересня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️", - розповіла астролог.

Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом.

Соловйова радить уникати балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - радить експерт.

За її словами, через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо.



Що варто зробити цього дня (ілюстрація: freepik.com)

Що нам принесе цей четвер

19-го вересня з 15:18 до 16:52 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде перебувати у королівському градусі Овна.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості", - зазначила астролог.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. В Овні він наділяє мирним та доброзичливим характером, сміливістю, безстрашністю та відвагою", - також додала вона.

Такий градус також символізує успішні починання та шляхетність. Він ставить людей перед вибором: діяти активно чи не братися за проект.

"Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - заявила Соловйова.