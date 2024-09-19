Луна в Овне подарит настоящие чудеса. Что обещает астрологический прогноз на 19 сентября

Прогноз астропогоды на 19 сентября

Помните о коридоре затмений. Этот день для новых дел и важных решений будет неблагоприятным.

"Нельзя быть пассивными, в ожидании счастливого случая, и поддаваться печали. Если неправильно используется энергия этих суток или человек создает себе ограничения, это может привести к ослаблению иммунитета, ухудшению здоровья и расстройству нервной системы", - предупредила астролог.

"Полезны коллективные обсуждения вопросов, деловые встречи. Энергия суток способствует раскрытию внутренней свободы, накоплению, плодородию, радости бытия, любви", - добавила она.

Кроме того, полезными будут групповые упражнения, тантрические практики, трансформация сексуальной энергии. Но, предупредила Соловьева, не надо терять голову: день несет много неконтролируемой энергии.

Этот четверг отлично подойдет для выполнения обязанностей. Не лишними будут физические нагрузки.

Гороскоп на 19 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

"19 сентября - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах", - рассказала астролог.

Это - самое худшее положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.

Соловьева советует избегать болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - советует эксперт.

По ее словам, из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и прочего.



Что следует сделать в этот день (иллюстрация: freepik.com)

Что нам принесет этот четверг

19 сентября с 15:18 до 16:52 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Овна.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности", - отметила астролог.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. В Овне он наделяет мирным и доброжелательным характером, смелостью, бесстрашием и отвагой", - также добавила она.

Такой градус также символизирует успешные начинания и благородство. Он ставит людей перед выбором: действовать активно или не браться за проект.

"Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - заявила Соловьева.