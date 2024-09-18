Лише 4 знаки Зодіаку попрощаються з "чорною" смугою. Карти Таро обіцяють їм чарівний кінець тижня

Останні дні цього тижня будуть по-справжньому чарівними для представників чотирьох знаків Зодіаку. Вони зможуть позбавитися проблем і попрощатися з невдачами.

Діва

Карти Таро вказують на те, що найближчими днями вам варто зосередитися на справах, які вже давно настав час закінчити. Постарайтеся позбавитися всіх боргів і закрити всі "хвости". Ви отримаєте шанс почати нове життя, важливо лише максимально до цього підготуватися.

Не варто тягнути у новий період старі справи та проблеми. Попрощайтеся з невдачами та зустрічайте смугу тотального везіння. Успіх вирішив повернутися у ваше життя.

Овен

Не загострюйте конфлікти та спробуйте помиритися з тими, кого ви образили. Вам потрібно трохи "почистити карму". У нове життя складно увірватися з тягарем минулого, муки совісті не дозволять вам повноцінно розправити крила.

"Чорна" смуга закінчиться вже до вихідних, а тому закопайте сокиру війни та не провокуйте оточуючих на нові конфлікти. Повірте, це дійсно важливо.

Водолій

На вас чекають круті новини. Карти Таро вказують, що до кінця тижня ви можете отримати несподіване підвищення на роботі. Крім цього, вирішаться ваші проблеми з грошима.

Насолоджуйтесь спокійним життям і не забувайте робити висновки. Не повторюйте своїх помилок, адже навряд чи ви хочете затьмарити "білу" смугу свого життя тими ж проблемами, з яких так важко вирвалися в минулому.

Телець

До кінця цього тижня вам варто відмовитися від авантюр та суєти. Не варто квапити події, у вашому житті вже дуже скоро почнеться справжнє свято. Однак ви можете все зіпсувати, якщо вимагатимете від Всесвіту миттєвого здійснення ваших бажань.

Дочекайтеся хороших новин. Вони стануть знаком, завдяки якому ви зрозумієте, що все почало змінюватися на краще.