Яку приховану суперсилу має кожен знак Зодіаку: Близнюки - можуть читати думки, Раки - зцілюють

Кожен астрологічний символ має певні сильні сторони, які допомагають йому підкорювати це життя.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of India розповідає про приховану суперсилу усіх знаків Зодіаку.

Овен

Цей знак Зодіаку від природи має непереможну рішучість, яка дозволяє йому долати будь-які перешкоди. Така прихована суперсила дає змогу Овнам змінювати реальність та робити її такою, якою вони хочуть її бачити.

Телець

Цей знак Зодіаку відчуває дуже міцний зв'язок зі світом. Він міг би контролювати природу, аби захистити та підтримувати себе. Наприклад, як от прискорювати ріст рослин чи змінювати погоду на потрібну.

Близнюки

Співчутливий та комунікативний знак Зодіаку має нерозкритий талант до читання думок або телепатії. Тому він може розуміти людей на найглибшому рівні, навіть не розмовляючи з ними.

Рак

Він має вроджену здатність емоційно зцілювати інших завдяки своїй підвищеній чутливості. Поглинаючи та переживаючи емоційні страждання, Раки створюють своєрідну надійну гавань, де інші можуть відновлювати своє відчуття цілісності.

Якою силою володіє кожен знак Зодіаку (Фото: unsplash.com)

Діва

Вона має здатність контролювати час завдяки своїй увазі до деталей. Також вона може контролювати все, що відбувається навколо неї, і пригадувати якісь деталі з надзвичайною чіткістю.

Терези

Їхня суперсила полягає у здатності приносити гармонію, де б вони не знаходились. Навіть у найбільш хаотичних обставинах присутність Терезів може розсіяти напругу, підтримати енергетичний баланс та принести спокій.

Скорпіон

Контроль над страхами та своєрідна таємничість - це сила цього знаку. Скорпіони здатні приховувати свої справжні цілі та залишатися для інших певною загадкою.

Козоріг

Він сильний, тому що може вистояти в найскладніших ситуаціях і ніколи не здаватись. Невидима сила цього знаку - незламна витривалість, що дозволяє йому процвітати навіть в не найкращих умовах - як фізично, так і розумово чи духовно.

Знаки Зодіаку та їхня суперсила (Фото: unsplash.com)

Водолій

Телекінез, здатність контролювати та маніпулювати технологіями за допомогою розуму - ось невидима суперсила цього знаку. Він має високу креативність та далекоглядність.

Риби

Вони мають здатність впливати на сни та підсвідомість, контролювати сни входити в них чи навіть використовувати їх як засіб непомітного впливу на інших.

Стрілець

Сміливий мандрівник володіє невидимою силою телепортацією. Він має невгамовну цікавість і непосидючість, і це дає йому можливість подорожувати до нових місць, не обмежуючись лише одним простором.

Лев

Невидима суперсила цього знаку - маніпуляція світлом чи навіть поглинання енергії Сонця. Він - вроджений лідер та привертає увагу завдяки своєму вмінню випромінювати тепло та світло.