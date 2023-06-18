Місяць, коли в жодному разі не можна виходити заміж. Кажуть, розлучення неминуче

Обрати оптимальну дату для весілля хоче будь-яка закохана пара. А батьки та інші родичі постійно нагадують, що є певні місяці, які згідно з прикметами, не дуже підходять для створення нової сім'ї.
В які ж місяці можна одружуватися, а які обирати для такої важливої події не варто - читайте у матеріалі Styler нижче.
Початок року вважається невдалим періодом для весілля. Укладені у період шлюби нерідко розпадаються. Крім цього, вважається, що весілля у січні обіцяє раннє вдівство.
Цей місяць є одним з із найбільш сприятливих місяців для одруження. Союз, народжений цього місяця, буде міцним і довгим. У сім’ї буде лад, любов та щастя.
Початок весни віщує молодим тривалий час жити без власного житла. Також можливий варіант переїзду у чужі краї.
Цей місяць обіцяє мінливе життя, як і погода цього місяця. То дощ, то сонце. То сварки, то примирення. Парам, які зіграють весілля саме у квітні, нудьгувати та скаржитися на буденність сімейного життя точно не доведеться.
Багато хто не любить робити весілля у травні через відому приказку: "у травні одружуватися – все життя маятися". Але у цієї прикмети зовсім інший сенс. Травень – оманливий місяць року. З одного боку, вже майже літо, але справжнього тепла немає і можливі заморозки. Так і у стосунках можливий обман. Одружитися у травні – побачити зраду!
Початок літа пророкує "медове", щасливе, довге та благополучне сімейне життя. Цей місяць є ідеальним для весілля.
Середина літа принесе у життя нової сім’ї як солодкі, так і гіркі моменти. Шлюб, укладений цього місяця, не можна назвати нещасливим, але й легким він також не буде.
Кінець літа теж дуже вдалий період для весілля. Союзи, що зародилися у цей період, будуть гармонійними. У сім’ї пануватиме взаєморозуміння та довіра.
З давні часів початок осені обирали для весілля, бо вересень - вдалий для цього місяць. Сімейне життя буде спокійним, стабільним і міцним. Такий союз негаразди та проблеми обходитимуть стороною.
А ось цей місяць віщує нелегке сімейне життя. Різні труднощі та перешкоди постійно переслідуватимуть пару, яка вирішить одружитися цього місяця.
Кінець осені обіцяє життя, повне достатку. Сім’я, яка народилася цього місяця, не матиме проблем із фінансами. На пару чекає багатство та розкіш.
Цей місяць теж вважається гарним періодом для одруження. З кожним роком у сім’ї все більше й більше зростатиме любов, щастя та багатство.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нареченим не можна робити на весіллі.
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