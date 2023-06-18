Месяц, когда ни в коем случае нельзя выходить замуж. Говорят, развод неизбежен

Январь

Начало года считается неудачным периодом для свадьбы. Заключенные в этот период браки часто распадаются. Кроме того, считается, что свадьба в январе обещает раннее вдовство.

Февраль

Этот месяц является одним из наиболее благоприятных месяцев для женитьбы. Союз, рожденный в этом месяце, будет крепким и долгим. В семье будет порядок, любовь и счастье.

Март

Начало весны предвещает молодым долго жить без собственного жилья. Также возможен вариант переезда в чужие края.

Апрель

Этот месяц обещает меняющуюся жизнь, как и погода в этом месяце. То дождь, то солнце. То ссоры, то примирение. Парам, которые сыграют свадьбу именно в апреле, скучать и жаловаться на обыденность семейной жизни точно не придется.

Май

Многие предпочитают не играть свадьбу в мае из-за известной поговорки: "в мае жениться – всю жизнь маяться". Но у этой приметы совсем другой смысл. Май – обманчивый месяц года. С одной стороны, уже почти лето, но подлинного тепла нет и возможных заморозков. Так и в отношениях возможен обман. Жениться в мае – увидеть измену!

Июнь

Начало лета предсказывает "медовую", счастливую, долгую и благополучную семейную жизнь. Этот месяц является идеальным для свадьбы.

Июль

Средина лета принесет в жизнь новой семье как сладкие, так и горькие моменты. Брак, заключенный в этом месяце, нельзя назвать несчастливым, но и легким он тоже не будет.

Август

Конец лета тоже очень удачный период для свадьбы. Зародившиеся в этот период союзы будут гармоничными. В семье будет господствовать взаимопонимание и доверие.

Сентябрь

С давних времен начало осени выбирали для свадьбы, так как сентябрь – удачный для этого месяц. Семейная жизнь будет спокойной, стабильной и крепкой. Такой союз проблемы и неприятности будут обходить стороной.

Октябрь

А вот этот месяц предвещает нелегкую семейную жизнь. Разные трудности и препятствия будут постоянно преследовать пару, которая решит жениться в этом месяце.

Ноябрь

Конец осени сулит жизнь, полную изобилия. У семьи, которая родилась в этом месяце, не будет проблем с финансами. Пару ждет богатство и роскошь.

Декабрь

Этот месяц тоже считается хорошим периодом для женитьбы. С каждым годом в семье все больше и больше будет расти любовь, счастье и богатство.