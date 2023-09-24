Повня у вересні: що нам усім принесе Урожайний Місяць

Перша осіння повня, яку також називають Урожайним Місяцем, відбудеться 29 вересня. Ця дата матиме особливе значення, оскільки у повний місяць відзначається особлива чарівна енергетика. За київським часом Місяць стане повним о 12:58.

Що потрібно знати про цей повний місяць, які дії потрібно вчинити обов'язково, а що відкласти на другий день, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Повний місяць у вересні 2023

Повний місяць - це фаза, коли Місяць розташовується в протилежному боці Землі від Сонця. Місяць у цей момент повністю освітлений і його дуже добре видно із Землі, у повній красі. Повня відбувається щомісяця, з інтервалом 29,5 дня.

Згідно з календарем індіанців, повний місяць наприкінці вересня називають Урожайним Місяцем. Він настане у сузір'ї Риби, 29 вересня о 12:58 за київським часом.

Варто зазначити, що Урожайний Місяць - це загальна назва повного місяця, яка випадає на дату, найближчу до дня осіннього рівнодення. Найчастіше така повня відбувається в останній декаді вересня, але раз на 3-5 років вона випадає і на перші дні жовтня.

Свято вересневої повні відзначають у багатьох країнах - Японії, Кореї, В'єтнамі, Індії, Шрі-Ланці та Китаї.

Зазвичай цього дня зустрічаються з рідними та друзями, запалюють паперові ліхтарі та милуються повним місяцем. Для пригощання у цей день печуть спеціальні місячні пряники та печиво.

Також цей день символізує закінчення збирання врожаю і багато хто відзначає кінець роботи на землі.

Традиції та обряди на повний місяць

У різних культурах є безліч традицій, обрядів та заборон на дні повного місяця. Езотерики впевнені, що дні повного місяця мають особливу енергетику, яка дозволяє досягти бажаного.

Повний місяць може впливати на емоції людини, як позитивні, так і негативні. Тому варто їх контролювати та не вплутуватися в конфлікти.

Повний місяць - вдалий час для загадування бажань, складання планів та цілей.

Рослини, зібрані під час повні, мають особливі магічні властивості.

Усі обряди для залучення грошей матимуть велику силу.

Повний місяць - гарний час для медитацій, духовних практик, читання молитов.

У такі дні у багатьох людей загострюються творчі таланти - можна писати вірші чи музику, малювати картини. Повний Місяць допомагає звільнити творчі ідеї.

Повний Місяць - чудовий привід поспостерігати за небесними тілами, такими як зірки та планети. А ще - час для яскравих та красивих фотографій.

Повний місяць у вересні - романтичний, тому що багато диких тварин (лосі, олені та інші) починають у цей період шлюбний сезон.

Повний місяць в Рибах в астрології

Повний місяць у знаку Риби - це період романтичності та мрій. У такий день загострюється інтуїція, можуть з'являтися навіть містичні настрої. Можлива сентиментальність, ніжність, схильність до спогадів.

Сприйняття фільмів, книг, поезії, музики - буде тоншим. Також захочеться зазирнути у себе, знайти відповіді на важливі питання, особливо - про особисте життя.

Що не рекомендується робити в повний місяць

Деякі люди намагаються не підписувати важливі договори та не здійснювати дальні поїздки в повний місяць, тому що вважають, що ризик зростає.

Городникам рекомендується в такі дні не займатися роботами в саду або на городі.

Оскільки емоції в такий день можуть зашкалювати, намагаються не розпочинати нові стосунки та не розривати зв'язки, які вже є.

Не варто в дні повні сваритися, з'ясовувати стосунки, провокувати конфлікти.