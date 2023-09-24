Повня у вересні: що нам усім принесе Урожайний Місяць
Перша осіння повня, яку також називають Урожайним Місяцем, відбудеться 29 вересня. Ця дата матиме особливе значення, оскільки у повний місяць відзначається особлива чарівна енергетика. За київським часом Місяць стане повним о 12:58.
Що потрібно знати про цей повний місяць, які дії потрібно вчинити обов'язково, а що відкласти на другий день, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Timesles, Moongiant, Moonday.
Повний місяць у вересні 2023
Повний місяць - це фаза, коли Місяць розташовується в протилежному боці Землі від Сонця. Місяць у цей момент повністю освітлений і його дуже добре видно із Землі, у повній красі. Повня відбувається щомісяця, з інтервалом 29,5 дня.
Згідно з календарем індіанців, повний місяць наприкінці вересня називають Урожайним Місяцем. Він настане у сузір'ї Риби, 29 вересня о 12:58 за київським часом.
Варто зазначити, що Урожайний Місяць - це загальна назва повного місяця, яка випадає на дату, найближчу до дня осіннього рівнодення. Найчастіше така повня відбувається в останній декаді вересня, але раз на 3-5 років вона випадає і на перші дні жовтня.
Свято вересневої повні відзначають у багатьох країнах - Японії, Кореї, В'єтнамі, Індії, Шрі-Ланці та Китаї.
Зазвичай цього дня зустрічаються з рідними та друзями, запалюють паперові ліхтарі та милуються повним місяцем. Для пригощання у цей день печуть спеціальні місячні пряники та печиво.
Також цей день символізує закінчення збирання врожаю і багато хто відзначає кінець роботи на землі.
Традиції та обряди на повний місяць
У різних культурах є безліч традицій, обрядів та заборон на дні повного місяця. Езотерики впевнені, що дні повного місяця мають особливу енергетику, яка дозволяє досягти бажаного.
- Повний місяць може впливати на емоції людини, як позитивні, так і негативні. Тому варто їх контролювати та не вплутуватися в конфлікти.
- Повний місяць - вдалий час для загадування бажань, складання планів та цілей.
- Рослини, зібрані під час повні, мають особливі магічні властивості.
- Усі обряди для залучення грошей матимуть велику силу.
- Повний місяць - гарний час для медитацій, духовних практик, читання молитов.
- У такі дні у багатьох людей загострюються творчі таланти - можна писати вірші чи музику, малювати картини. Повний Місяць допомагає звільнити творчі ідеї.
- Повний Місяць - чудовий привід поспостерігати за небесними тілами, такими як зірки та планети. А ще - час для яскравих та красивих фотографій.
- Повний місяць у вересні - романтичний, тому що багато диких тварин (лосі, олені та інші) починають у цей період шлюбний сезон.
Повний місяць в Рибах в астрології
Повний місяць у знаку Риби - це період романтичності та мрій. У такий день загострюється інтуїція, можуть з'являтися навіть містичні настрої. Можлива сентиментальність, ніжність, схильність до спогадів.
Сприйняття фільмів, книг, поезії, музики - буде тоншим. Також захочеться зазирнути у себе, знайти відповіді на важливі питання, особливо - про особисте життя.
Що не рекомендується робити в повний місяць
Деякі люди намагаються не підписувати важливі договори та не здійснювати дальні поїздки в повний місяць, тому що вважають, що ризик зростає.
Городникам рекомендується в такі дні не займатися роботами в саду або на городі.
Оскільки емоції в такий день можуть зашкалювати, намагаються не розпочинати нові стосунки та не розривати зв'язки, які вже є.
Не варто в дні повні сваритися, з'ясовувати стосунки, провокувати конфлікти.
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