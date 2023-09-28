Лунный календарь на октябрь 2023: самые удачные и неблагоприятные дни

Лунный календарь используют с древних времен и по фазам Луны определяли, подходит ли та или иная дата для важных мероприятий, встреч и дел. Некоторые дни могут принести удачу, а некоторые - наоборот, сведут все усилия человека на нет.

Какие дни в октябре 2023 года будут самыми удачными, а на какие дни не стоит планировать ничего важного, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astroseek.