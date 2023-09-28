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Лунный календарь на октябрь 2023: самые удачные и неблагоприятные дни

Четверг 28 сентября 2023 22:02
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Лунный календарь на октябрь 2023: самые удачные и неблагоприятные дни Лунный календарь на октябрь 2023 (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Лунный календарь используют с древних времен и по фазам Луны определяли, подходит ли та или иная дата для важных мероприятий, встреч и дел. Некоторые дни могут принести удачу, а некоторые - наоборот, сведут все усилия человека на нет.

Какие дни в октябре 2023 года будут самыми удачными, а на какие дни не стоит планировать ничего важного, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astroseek.

Фазы Луны в октябре

Убывающая Луна: с 1 по 13 октября, с 30 по 31 октября

Растущая Луна: с 15 по 27 октября

Новолуние: 14 октября в 19:54

Полнолуние: 28 октября в 22:23

Лунное затмение: 28 октября в 19:22

Солнечное затмение: 14 октября в 20:58

Лунный календарь на октябрь 2023: самые удачные и неблагоприятные дни

Фазы Луны в октябре (скриншот)

Самые удачные дни в октябре

Новые дела стоит начинать: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 октября

Энергетически сильные дни: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31 октября

Удачные дни для поездок и путешествий: 1, 2, 3, 4, 10, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 31 октября

Благоприятные дни для похода к стоматологу: 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 октября

Удачные дни для дорогих покупок: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30 октября

Для посадки растений и цветов: 1, 8, 15 октября

Неблагоприятные дни в октябре

Самые неудачные дни: 7, 13 октября

Энергетически неблагоприятные дни: 3, 7, 13, 23, 23, 29 октября

Особую осторожность стоит проявить в дни Полнолуния, Солнечного и Лунного затмения. Это 14 и 28 октября. В такие дни обычно могут произойти нарушения планов, случается забывчивость и путаница, а люди становятся раздражительнее и эмоциональнее обычного.

Кстати, ранее мы писали, что принесет первое осеннее Полнолуние.

А еще рассказывали о том, когда и как Украина будет отмечать Покров Пресвятой Богородицы.

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