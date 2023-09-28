Лунный календарь на октябрь 2023: самые удачные и неблагоприятные дни
Лунный календарь используют с древних времен и по фазам Луны определяли, подходит ли та или иная дата для важных мероприятий, встреч и дел. Некоторые дни могут принести удачу, а некоторые - наоборот, сведут все усилия человека на нет.
Какие дни в октябре 2023 года будут самыми удачными, а на какие дни не стоит планировать ничего важного, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astroseek.
Фазы Луны в октябре
Убывающая Луна: с 1 по 13 октября, с 30 по 31 октября
Растущая Луна: с 15 по 27 октября
Новолуние: 14 октября в 19:54
Полнолуние: 28 октября в 22:23
Лунное затмение: 28 октября в 19:22
Солнечное затмение: 14 октября в 20:58
Фазы Луны в октябре (скриншот)
Самые удачные дни в октябре
Новые дела стоит начинать: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 октября
Энергетически сильные дни: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31 октября
Удачные дни для поездок и путешествий: 1, 2, 3, 4, 10, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 31 октября
Благоприятные дни для похода к стоматологу: 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 октября
Удачные дни для дорогих покупок: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30 октября
Для посадки растений и цветов: 1, 8, 15 октября
Неблагоприятные дни в октябре
Самые неудачные дни: 7, 13 октября
Энергетически неблагоприятные дни: 3, 7, 13, 23, 23, 29 октября
Особую осторожность стоит проявить в дни Полнолуния, Солнечного и Лунного затмения. Это 14 и 28 октября. В такие дни обычно могут произойти нарушения планов, случается забывчивость и путаница, а люди становятся раздражительнее и эмоциональнее обычного.
Кстати, ранее мы писали, что принесет первое осеннее Полнолуние.
А еще рассказывали о том, когда и как Украина будет отмечать Покров Пресвятой Богородицы.