Місячний календар на травень 2023: на які дні не варто планувати важливі справи

Фази Місяця у травні 2023

Місяць, що зростає: з 1 по 5 травня, з 20 по 31 травня

Місяць, що спадає: з 6 по 18 травня

Повний місяць: 5 травня о 19:37 за Києвом

Місячне затемнення: 5 травня о 19:24 за Києвом

Молодий місяць: 19 травня о 17:56 за Києвом

Найвдаліші дні у травні 2023

Нові справи можна розпочинати: 1, 3, 4, 20, 24, 25, 29, 30 травня

Найсильніші дні: 1, 3, 4, 7, 10, 12, 18, 20, 24, 25, 29, 30 травня

Вдалі дні для медичних втручань та хірургічних операцій: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 травня

Для походу до стоматолога: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Для поїздок: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 26, 27, 29 травня

Для великих покупок та вкладень коштів: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 23, 29, 30, 31 травня

Для заручин, весілля, розпису: 2, 3, 4, 7, 12, 14, 21, 24, 31 травня

Найневдаліші та найнебезпечніші дні у травні 2023

Дні з негативною енергетикою – 13, 15, 16, 21, 22 травня

Найнебезпечніші дні: 5, 6, 15, 21, 22 травня

Повний місяць у травні збігається з днем місячного затемнення - 5 травня. Не варто цього дня планувати важливі справи, зустрічі, переговори, розв'язання особистих проблем.

Також складним може стати день закінчення ретроградного Меркурія – 15 травня. Цього дня варто виявити обережність та уважність, не варто робити великі покупки або укладати договори.