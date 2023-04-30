Місячний календар на травень 2023: на які дні не варто планувати важливі справи

Місячні календарі з давніх-давен використовували для вибору дати для найважливіших і необхідних справ. Згідно з розташуванням небесного світила деякі дати не підходять для посадки рослин, стрижок, важливих зустрічей, подорожей і навіть весіль.
Які дні у травні 2023 року будуть вдалими для важливих справ, а які будуть невдалими та навіть небезпечними – читайте у матеріалі нижче.
Місяць, що зростає: з 1 по 5 травня, з 20 по 31 травня
Місяць, що спадає: з 6 по 18 травня
Повний місяць: 5 травня о 19:37 за Києвом
Місячне затемнення: 5 травня о 19:24 за Києвом
Молодий місяць: 19 травня о 17:56 за Києвом
Нові справи можна розпочинати: 1, 3, 4, 20, 24, 25, 29, 30 травня
Найсильніші дні: 1, 3, 4, 7, 10, 12, 18, 20, 24, 25, 29, 30 травня
Вдалі дні для медичних втручань та хірургічних операцій: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 травня
Для походу до стоматолога: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Для поїздок: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 26, 27, 29 травня
Для великих покупок та вкладень коштів: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 23, 29, 30, 31 травня
Для заручин, весілля, розпису: 2, 3, 4, 7, 12, 14, 21, 24, 31 травня
Дні з негативною енергетикою – 13, 15, 16, 21, 22 травня
Найнебезпечніші дні: 5, 6, 15, 21, 22 травня
Повний місяць у травні збігається з днем місячного затемнення - 5 травня. Не варто цього дня планувати важливі справи, зустрічі, переговори, розв'язання особистих проблем.
Також складним може стати день закінчення ретроградного Меркурія – 15 травня. Цього дня варто виявити обережність та уважність, не варто робити великі покупки або укладати договори.
До речі, раніше ми писали, яку небезпеку може принести ретроградний Меркурій навесні 2023 року.
А також ми розповідали про те, в які дні у травні не варто відвідувати перукарню та робити стрижки.