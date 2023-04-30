Лунный календарь на май 2023: на какие дни не стоит планировать важные дела

Фазы Луны в мае 2023

Растущая Луна: с 1 по 5 мая, с 20 по 31 мая

Убывающая Луна: с 6 по 18 мая

Полнолуние: 5 мая в 19:37 по Киеву

Лунное затмение: 5 мая в 19:24 по Киеву

Новолуние: 19 мая в 17:56 по Киеву

Самые удачные дни в мае 2023

Новые дела можно начинать: 1, 3, 4, 20, 24, 25, 29, 30 мая

Самые сильные дни: 1, 3, 4, 7, 10, 12, 18, 20, 24, 25, 29, 30 мая

Удачные дни для медицинских вмешательств и хирургических операций: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 мая

Для похода к стоматологу: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Для поездок: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 26, 27, 29 мая

Для крупных покупок и вложений средств: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 23, 29, 30, 31 мая

Для помолвки, свадьбы, росписи: 2, 3, 4, 7, 12, 14, 21, 24, 31 мая

Самые неудачные и опасные дни в мае 2023

Дни с негативной энергетикой - 13, 15, 16, 21, 22 мая

Самые опасные дни: 5, 6, 15, 21, 22 мая

Полнолуние в мае совпадает с днем лунного затмения - 5 мая. Не стоит на этот день планировать важные дела, встречи, переговоры, решение личных проблем.

Также сложным может стать день окончания ретроградного Меркурия - 15 мая. В этот день стоит проявить осторожность и внимательность, не стоит совершать крупные покупки или заключать договора.