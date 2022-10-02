Місячний календар стрижок на жовтень 2022 року: коли не варто відвідувати перукаря

Місячним календарем з давніх часів користувалися для визначення найкращих днів для різних маніпуляцій із волоссям. Вважається, що в певні фази Місяця стрижки приносять удачу і волосся стає слухняним, росте краще. А в деякі дні стрижки стають невдалими й можуть спричинити неприємності.

Коли в жовтні будуть найвдаліші дні для походу до перукаря і коли стригтися не варто - читайте нижче.

У дні зростаючого Місяця варто робити стрижки тим, хто хоче швидше відростити волосся. А ось на спадаючий Місяць зростання волосся сповільнюється, тому такі дні варто вибирати тільки тим, у кого коротка стрижка - форма зберігатиметься довше.

Місяць , що зменшується - з 10 по 24 жовтня

Місяць , що росте - з 1 по 8 жовтня, з 26 по 31 жовтня

До речі, раніше ми давали повний календар днів ангела на жовтень, який допоможе правильно назвати дитину та привітати рідних з іменинами.

А ще розповідали про те, що та коли можна посіяти в жовтні.