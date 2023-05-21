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Лунный календарь на июнь 2023 года: на какие дни не стоит планировать важные дела

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Воскресенье 21 мая 2023 12:02
Лунный календарь на июнь 2023 года: на какие дни не стоит планировать важные дела Лунный календарь на июнь 2023 (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Лунный календарь с древних времен использовали для определения оптимальной даты для самых разных важных дел - от венчания до посадки огорода. В зависимости от фаз Луны есть дни, которые не подходят для путешествий, смены прически и многого другого.

Когда в июне 2023 будут самые удачные дни для важных дел, а на какие дни не стоит ничего планировать - читайте ниже.

Фазы Луны в июне 2023

Растущая Луна - с 1 по 3 июня, с 19 по 30 июня

Убывающая Луна - с 5 по 17 июня

Полнолуние - 4 июня

Новолуние - 18 июня

Самые удачные дни в июне 2023

Для хирургических операций: 1-3, 20-30 июня

Для посещения стоматолога: 1-3, 20-30 июня

Стрижки, окрашивание, смена имиджа: 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 июня

Для крупных и важных покупок: 1, 2, 15, 22, 25, 28-30 июня

Для путешествий: 1, 3-8, 14, 18, 19, 25, 26, 28 июня

Энергетически сильные дни: 1, 2, 5, 7-10, 14-16, 19, 21, 23-15, 28, 29 июня

Для свадьбы: 23 июня

Самые опасные дни в июне 2023

Не стоит начинать дела: 11, 12, 17 июня

Не подходит для подписания договоров и свадеб: 4, 13, 14, 17

Желательно не планировать ничего важного на 4 июня - на Полнолуние.

Кстати, ранее мы писали о том, в какие месяцы года не стоит заключать брак и играть свадьбы.

А еще рассказывали о том, что обязательно нужно посадить на огороде до конца мая.

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