Лунный календарь на июнь 2023 года: на какие дни не стоит планировать важные дела

Лунный календарь с древних времен использовали для определения оптимальной даты для самых разных важных дел - от венчания до посадки огорода. В зависимости от фаз Луны есть дни, которые не подходят для путешествий, смены прически и многого другого.

Когда в июне 2023 будут самые удачные дни для важных дел, а на какие дни не стоит ничего планировать - читайте ниже.

Желательно не планировать ничего важного на 4 июня - на Полнолуние.

Не подходит для подписания договоров и свадеб: 4, 13, 14, 17

Растущая Луна - с 1 по 3 июня, с 19 по 30 июня

Кстати, ранее мы писали о том, в какие месяцы года не стоит заключать брак и играть свадьбы.

А еще рассказывали о том, что обязательно нужно посадить на огороде до конца мая.