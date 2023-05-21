Лунный календарь на июнь 2023 года: на какие дни не стоит планировать важные дела
Лунный календарь с древних времен использовали для определения оптимальной даты для самых разных важных дел - от венчания до посадки огорода. В зависимости от фаз Луны есть дни, которые не подходят для путешествий, смены прически и многого другого.
Когда в июне 2023 будут самые удачные дни для важных дел, а на какие дни не стоит ничего планировать - читайте ниже.
Фазы Луны в июне 2023
Растущая Луна - с 1 по 3 июня, с 19 по 30 июня
Убывающая Луна - с 5 по 17 июня
Полнолуние - 4 июня
Новолуние - 18 июня
Самые удачные дни в июне 2023
Для хирургических операций: 1-3, 20-30 июня
Для посещения стоматолога: 1-3, 20-30 июня
Стрижки, окрашивание, смена имиджа: 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 июня
Для крупных и важных покупок: 1, 2, 15, 22, 25, 28-30 июня
Для путешествий: 1, 3-8, 14, 18, 19, 25, 26, 28 июня
Энергетически сильные дни: 1, 2, 5, 7-10, 14-16, 19, 21, 23-15, 28, 29 июня
Для свадьбы: 23 июня
Самые опасные дни в июне 2023
Не стоит начинать дела: 11, 12, 17 июня
Не подходит для подписания договоров и свадеб: 4, 13, 14, 17
Желательно не планировать ничего важного на 4 июня - на Полнолуние.
Кстати, ранее мы писали о том, в какие месяцы года не стоит заключать брак и играть свадьбы.
А еще рассказывали о том, что обязательно нужно посадить на огороде до конца мая.