Містять бактерії: дерматолог розповіла, чого потрібно уникати під час прийому душу

Чого варто уникати

Експерт розповіла про три речі, які вона ніколи б не зробила, коли справа доходить до гігієни.

Зокрема, вона закликає уникати губки для душу з люфи. Все тому, що такий предмет постійно знаходиться у ванній в вологому середовищі та "збирає" бактерії, грибок та пліснява. Потім всі ці шкідливі речовини переносяться на тіло.

Щоб уникнути будь-яких проблем, змінюйте губки кожні 2 місяці та ретельно висушуйте їх щоразу після використання. Також, щоб позбутися бактерій, можна спробувати випрати губку у пральній машинці, або потримати у розчині води з оцтом.

Чому повинен бути окремий рушник для обличчя

Для обличчя має бути окремий рушник. У жодному разі не витирайте ним інші частини тіла, інакше бактерії з них потраплять на чутливу шкіру і можуть викликати акне і запалення.

Після того, як вмилися і витерли обличчя рушником, у жодному разі не залишайте його сушитися у ванній - в теплому вологому середовищі в тканині будуть розмножуватися бактерії, що позначиться на вашій шкірі. Варто вішати рушник на сушарку в кімнаті або на балконі.

Окрім того, ворс сильно м'яких рушників може сильно травмувати шкіру і стає причиною сильного роздратування. Краще вибрати шовковий рушник - ця тканина дуже м'яка і гладка, вона ідеально підходить для чутливої шкіри.