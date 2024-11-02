Містять бактерії: дерматолог розповіла, чого потрібно уникати під час прийому душу

Губка для душу може приховувати в собі багато небезпек, які можуть становити загрозу для здоров'я. Дерматолог розповіла, чим краще замінити такий предмет, щоб уникнути проблем зі шкірою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку американського дерматолога Амни Адель.
Експерт розповіла про три речі, які вона ніколи б не зробила, коли справа доходить до гігієни.
Зокрема, вона закликає уникати губки для душу з люфи. Все тому, що такий предмет постійно знаходиться у ванній в вологому середовищі та "збирає" бактерії, грибок та пліснява. Потім всі ці шкідливі речовини переносяться на тіло.
Щоб уникнути будь-яких проблем, змінюйте губки кожні 2 місяці та ретельно висушуйте їх щоразу після використання. Також, щоб позбутися бактерій, можна спробувати випрати губку у пральній машинці, або потримати у розчині води з оцтом.
Для обличчя має бути окремий рушник. У жодному разі не витирайте ним інші частини тіла, інакше бактерії з них потраплять на чутливу шкіру і можуть викликати акне і запалення.
Після того, як вмилися і витерли обличчя рушником, у жодному разі не залишайте його сушитися у ванній - в теплому вологому середовищі в тканині будуть розмножуватися бактерії, що позначиться на вашій шкірі. Варто вішати рушник на сушарку в кімнаті або на балконі.
Окрім того, ворс сильно м'яких рушників може сильно травмувати шкіру і стає причиною сильного роздратування. Краще вибрати шовковий рушник - ця тканина дуже м'яка і гладка, вона ідеально підходить для чутливої шкіри.
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