Содержат бактерии: дерматолог рассказала, чего нужно избегать во время приема душа

Чего следует избегать

Эксперт рассказала о трех вещах, которые она никогда бы не сделала, когда дело доходит до гигиены.

В частности, она призывает избегать губки для душа из люфы. Все потому, что такой предмет постоянно находится в ванной во влажной среде и "собирает" бактерии, грибок и плесень. Затем все эти вредные вещества переносятся на тело.

Во избежание каких-либо проблем меняйте губки каждые 2 месяца и тщательно высушивайте их каждый раз после использования. Также, чтобы избавиться от бактерий, можно попытаться постирать губку в стиральной машинке или подержать в растворе воды с уксусом.

Почему должно быть отдельное полотенце для лица

Для лица должно быть отдельное полотенце. В любом случае не вытирайте им другие части тела, иначе бактерии из них попадут на чувствительную кожу и могут вызвать акне и воспаление.

После того, как умылись и вытерли лицо полотенцем, ни в коем случае не оставляйте его сушиться в ванной - в теплой влажной среде в ткани будут размножаться бактерии, что скажется на вашей коже. Следует вешать полотенце на сушилку в комнате или на балконе.

Кроме того, ворс сильно мягких полотенец может сильно травмировать кожу и становится причиной сильного раздражения. Лучше выбрать шелковое полотенце - эта ткань очень мягкая и гладкая, она идеально подходит для чувствительной кожи.