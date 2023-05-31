Містять багато вітамінів та знижують цукор в крові: які крупи варто обирати в магазині

Чорний та бурий рис

Містить вітаміни групи B, амінокислоти, калій, фосфор, залізо, мідь, цинк. Також такий рис зменшує тягу до солодкого та стабілізує інсулін.

Булгур

Така крупа містить вітаміни групи B, К, фолієву кислоту, калій, кальцій та цинк. Дає довше почуття насичення протягом дня.

Цільнозернова вівсянка

Допомагає відновити мікрофлору кишківника, знижує рівень цукру у крові, містить вітаміни групи B, вітамін А та безліч мінералів.

Гречка

Гречка містить найбільше рослинного білка серед інших круп. До того ж в складі є велика кількість клітковини, вітамінів групи B, А, РР, калій, магній і фосфор.

Пшоно

Не містить глютен, впливає на метаболізм шляхом вітамінів В2 та В3. Також містить рекордну кількість калію та декілька видів амінокислот. До того ж це чудова альтернатива суперфуду кіноа.

Перлова крупа

Нутриціолог каже, що крупа сприяє нормалізації роботи ШКТ, має високий вміст харчових волокон та дає тривалу ситість, містить амінокислота та вітаміни групи B.

Кус-кус з твердих сортів пшениці

Багатий вітаміном В5, що впливає на настрій та бореться з депресією. Також містить велику кількість клітковини, РР та холіну.