Містять багато важливих вітамінів: які ягоди давати домашнім тваринам

Часто господарі домашніх улюбленців дають своїм тваринам ягоди, які можуть зашкодити їхньому здоров'ю. Варто знати, які продукти можна додавати у раціон.

Про це повідомила ветеринар, дієтолог та зоопсихолог Лідія Лободіна в Instagram .

Кому ягоди нашкодять

Експерт каже, навіть якщо тварина харчується кормом, то ягоди можна давати в якості ласощів або додавати як компонент раціону. Все тому, що вони є джерелом клітковини, вітамінів та мікроелементів.

Ягоди категорично не можна давати тваринам, лише якщо:

є індивідуальна непереносність, алергія;

є розлади шлунково-кишкового тракту, запальні захворювання, а також підвищена кислотність.

Які ягоди можна тваринам

Полуниця

Така ягода містить K, Mg, Ca, Na, Fe, вітаміни C, а також В1, В6, що підтримують м’язи.

Смородина

Вона містить вітаміни С, К, Р, каротин, вітаміни групи B, а також йод та бор.

Ожина, малина, аґрус

Ягоди містять антиоксиданти, клітковину та важливі вітаміни А, С, К.

Лохина та чорниця

Такі популярні ягоди містять К, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, вітаміни групи B, A, Е, С, мають антиоксидантні властивості і підтримують зоровий апарат.

Журавлина та брусниця



Їх використовуються для зниження pH сечі, через що вони додатково профілактують сечокам’яну хворобу у котів та собак.

Також журавлина та брусниця містять K, Mg, Fe, вітаміни групи В, А, С.

Вишня

Містить Cu, Fe, Zn, I, K, Ca, P, Mg, вітаміни С, В2.

Однак, важливо, що у кісточці міститься токсичний ціанід, який може призвести до летального наслідку.

Виноград та родзинки

Продукти здатні викликати діарею, блювоту, млявість. Вони можуть призвести до гострої ниркової та печінкової недостатності через 48-72 години після вживання.

Тому виноград категорично не можна давати тваринам.

Добова норма ягід для тварин складає: