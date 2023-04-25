Содержат много важных витаминов: какие ягоды нужно давать домашним животным
Часто хозяева домашних питомцев дают своим животным ягоды, которые могут навредить их здоровью. Следует знать, какие продукты можно добавлять в рацион.
Об этом сообщила ветеринар, диетолог и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.
Кому ягоды навредят
Эксперт говорит, даже если животное питается кормом, то ягоды можно давать в качестве лакомства или добавлять в качестве компонента рациона. Все потому, что они являются источником клетчатки, витаминов и микроэлементов.
Ягоды категорически нельзя давать животным, только если:
- есть индивидуальная непереносимость, аллергия;
- есть расстройства желудочно-кишечного тракта, воспалительные заболевания, а также повышенная кислотность.
Какие ягоды можно животным
Клубника
Такая ягода содержит K, Mg, Ca, Na, Fe, витамины C, а также В1, В6, что поддерживают мышцы.
Смородина
Она содержит витамины С, К, Р, каротин, витамины группы B, а также йод и бор.
Ежевика, малина, крыжовник
Ягоды содержат антиоксиданты, клетчатку и важные витамины А, С, К.
Голубика и черника
Такие популярные ягоды содержат К, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, витамины группы B, A, Е, С, обладают антиоксидантными свойствами и поддерживают зрительный аппарат.
Клюква и брусника
Их используются для снижения pH мочи, из-за чего они дополнительно профилактируют мочекаменную болезнь у кошек и собак.
Клюква и брусника содержат K, Mg, Fe, витамины группы В, А, С.
Вишня
Содержит Cu, Fe, Zn, I, K, Ca, P, Mg, витамины C, B2.
Однако важно, что в косточке содержится токсический цианид, который может привести к летальному исходу.
Виноград и изюм
Продукты способны вызвать диарею, рвоту, вялость. Они могут привести к острой почечной недостаточности через 48-72 часа после употребления.
Поэтому виноград категорически нельзя давать животным.
Суточная норма ягод для животных составляет:
- 1-3 ягоды;
- 1-3% от суточного рациона.
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