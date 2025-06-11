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Місця сили в Україні, які обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті

Середа 11 червня 2025 20:42
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Місця сили в Україні, які обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті Найсильніші місця сили в Україні (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні є місця, які зачаровують природною красою, глибокою історією та особливою енергетикою. Їх називають місцями сили - локаціями, де, за легендами й відчуттями багатьох, відбувається "перезавантаження" свідомості, відновлення внутрішньої гармонії та прилив життєвої енергії. Ці місця не завжди в туристичних топах, але точно варті того, щоб відвідати їх хоча б раз у житті.

Які місця сили варто відвідати в Україні, щоб відновити внутрішню гармонію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Кам'янка та Кам'янецький водоспад, Львівська область

Де знаходиться: поблизу села Кам'янка, Сколівський район, Львівщина.

Чим відома: тут розташований один із найкрасивіших водоспадів Українських Карпат - Кам’янецький. Поруч є озеро Журавлине (Мертве), відоме своїм унікальним кольором і високою концентрацією мінералів.

Чому це місце сили: вода тут вважається енергетично "живою" - знімає втому, тривожність, очищає розум. Туристи відзначають відчуття внутрішнього очищення після перебування біля водоспаду.

Місця сили в Україні, які обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті

Кам'янецький водоспад (фото: Вікіпедія)

Тустань, Львівська область

Де знаходиться: село Урич, Львівська область, біля Східниці.

Чим відома: це залишки середньовічної фортеці IX–XIII століть, побудованої просто в скелях. Місце оповите легендами й історіями про захисників Галицького князівства.

Чому це місце сили: скелі Тустані вважають енергетичними провідниками. За повір’ям, людина, яка сидить на головній скелі зі щирим наміром, отримує підказки від підсвідомості або навіть бачення.

Місця сили в Україні, які обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті

Тустань (фото: Вікіпедія)

Озеро Синевир, Закарпаття

Де знаходиться: Національний природний парк "Синевир", Міжгірський район, Закарпатська область.

Чим відоме: це найбільше високогірне озеро в Україні, розташоване на висоті понад 900 м над рівнем моря.

Чому це місце сили: вода озера, за легендами, має здатність "забирати смуток". Туристи відзначають, що після прогулянки навколо озера зникає тривожність, а думки стають яснішими.

Місця сили в Україні, які обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті

Озеро Синевир (фото: Вікіпедія)

Лиса гора, Київ

Де знаходиться: Голосіївський район, Київ.

Чим відома: одне з наймістичніших місць столиці, пов'язане з легендами про відьомські шабаші та обряди дохристиянських часів.

Чому це місце сили: гора має унікальне геомагнітне поле. Тут часто відчувається приплив енергії, особливо під час заходу сонця.

Місця сили в Україні, які обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті

Лиса гора (фото: Вікіпедія)

Бакота, Хмельницька область

Де знаходиться: на березі Дністра, поблизу Кам’янця-Подільського.

Чим відома: затоплене село, на місці якого залишилися лише пагорби, скелі та руїни монастиря. Сьогодні це - заповідна зона з неймовірною природою.

Чому це місце сили: тиша, енергетика затопленого міста і вид на Дністер створюють відчуття глибокої внутрішньої гармонії. Кажуть, сюди варто їхати, щоб знайти відповіді на життєві питання.

Місця сили в Україні, які обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті

Бакота (фото: Вікіпедія)

Манявський скит, Івано-Франківська область

Де знаходиться: біля села Манява, Івано-Франківська область.

Чим відомий: старовинний монастирський комплекс XVII століття, розташований у гірській долині. Поруч - Манявський водоспад.

Чому це місце сили: монахи вважали це місце святим. Тут дуже сильне енергетичне поле - тиша й природа працюють як емоційна перезавантажувальна станція.

Місця сили в Україні, які обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті

Манявський скит (фото: Вікіпедія)

Хребет Боржава, Закарпаття

Де знаходиться: у межах Воловецького та Міжгірського районів, Закарпатська область.

Чим відомий: один із найдовших гірських хребтів українських Карпат. Популярний серед піших туристів та парапланеристів.

Чому це місце сили: відкриті простори та висота створюють відчуття повної свободи. Після кількох годин на хребті, багато хто говорить про емоційне "перезавантаження".

Місця сили в Україні, які обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті

Хребет Боржава (фото: Вікіпедія)

Дівич-гора, Київська область

Де знаходиться: село Трипілля, Обухівський район, Київська область.

Чим відома: древнє язичницьке святилище, пов’язане з культами жіночих божеств. Схили гори відкривають вражаючий краєвид на річку Дніпро.

Чому це місце сили: жіноча енергія, родючість, натхнення - головні теми цього місця. Тут часто проводять практики для внутрішнього балансу й сили.

Місця сили в Україні, які обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті

Дівич-гора (фото: Вікіпедія)

Поради для мандрівників:

  • Їдьте з чітким наміром або запитом. Місця сили "відгукуються" на щирі бажання.
  • Дайте собі час побути в тиші - не поспішайте одразу фотографувати.
  • Візьміть з собою блокнот - іноді інсайти хочеться записати прямо на місці.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: explorekarpaty.com, karpatium.com.ua, eco-turizm.net, spiritualtravels.info, проєкт Discover Ukraine.

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