Места силы в Украине, которые обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни
В Украине есть места, которые завораживают природной красотой, глубокой историей и особой энергетикой. Их называют местами силы - локациями, где, по легендам и ощущениям многих, происходит "перезагрузка" сознания, восстановление внутренней гармонии и прилив жизненной энергии. Эти места не всегда в туристических топах, но точно стоят того, чтобы посетить их хотя бы раз в жизни.
Какие места силы стоит посетить в Украине, чтобы восстановить внутреннюю гармонию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Каменка и Каменецкий водопад, Львовская область
Где находится: вблизи села Каменка, Сколевский район, Львовская область.
Чем известна: здесь расположен один из самых красивых водопадов Украинских Карпат - Каменецкий. Рядом есть озеро Журавлиное (Мертвое), известное своим уникальным цветом и высокой концентрацией минералов.
Почему это место силы: вода здесь считается энергетически "живой" - снимает усталость, тревожность, очищает ум. Туристы отмечают ощущение внутреннего очищения после пребывания у водопада.
Каменецкий водопад (фото: Википедия)
Тустань, Львовская область
Где находится: село Урыч, Львовская область, возле Сходницы.
Чем известна: это остатки средневековой крепости IX-XIII веков, построенной прямо в скалах. Место окутано легендами и историями о защитниках Галицкого княжества.
Почему это место силы: скалы Тустани считают энергетическими проводниками. По поверью, человек, который сидит на главной скале с искренним намерением, получает подсказки от подсознания или даже видения.
Тустань (фото: Википедия)
Озеро Синевир, Закарпатье
Где находится: Национальный природный парк "Синевир", Межгорский район, Закарпатская область.
Чем известно: это самое большое высокогорное озеро в Украине, расположенное на высоте более 900 м над уровнем моря.
Почему это место силы: вода озера, по легендам, обладает способностью "забирать грусть". Туристы отмечают, что после прогулки вокруг озера исчезает тревожность, а мысли становятся яснее.
Озеро Синевир (фото: Википедия)
Лысая гора, Киев
Где находится: Голосеевский район, Киев.
Чем известна: одно из самых мистических мест столицы, связанное с легендами о ведьминских шабашах и обрядах дохристианских времен.
Почему это место силы: гора имеет уникальное геомагнитное поле. Здесь часто ощущается прилив энергии, особенно во время заката солнца.
Лысая гора (фото: Википедия)
Бакота, Хмельницкая область
Где находится: на берегу Днестра, вблизи Каменца-Подольского.
Чем известна: затопленное село, на месте которого остались только холмы, скалы и руины монастыря. Сегодня это - заповедная зона с невероятной природой.
Почему это место силы: тишина, энергетика затопленного города и вид на Днестр создают ощущение глубокой внутренней гармонии. Говорят, сюда стоит ехать, чтобы найти ответы на жизненные вопросы.
Бакота (фото: Википедия)
Манявский скит, Ивано-Франковская область
Где находится: возле села Манява, Ивано-Франковская область.
Чем известен: старинный монастырский комплекс XVII века, расположенный в горной долине. Рядом - Манявский водопад.
Почему это место силы: монахи считали это место святым. Здесь очень сильное энергетическое поле - тишина и природа работают как эмоциональная перезагрузочная станция.
Манявский скит (фото: Википедия)
Хребет Боржава, Закарпатье
Где находится: в пределах Воловецкого и Межгорского районов, Закарпатская область.
Чем известен: один из самых длинных горных хребтов украинских Карпат. Популярный среди пеших туристов и парапланеристов.
Почему это место силы: открытые пространства и высота создают ощущение полной свободы. После нескольких часов на хребте, многие говорят об эмоциональной "перезагрузке".
Хребет Боржава (фото: Википедия)
Девич-гора, Киевская область
Где находится: село Триполье, Обуховский район, Киевская область.
Чем известна: древнее языческое святилище, связанное с культами женских божеств. Склоны горы открывают впечатляющий вид на реку Днепр.
Почему это место силы: женская энергия, плодородие, вдохновение - главные темы этого места. Здесь часто проводят практики для внутреннего баланса и силы.
Девич-гора (фото: Википедия)
Советы для путешественников:
- Поезжайте с четким намерением или запросом. Места силы "откликаются" на искренние желания.
- Дайте себе время побыть в тишине - не спешите сразу фотографировать.
- Возьмите с собой блокнот - иногда инсайты хочется записать прямо на месте.
Вас может заинтересовать:
- Где находится магический Каньон Дьявола и почему это место имеет мощную энергетику характерников
- Какие 5 украинских сел поразят больше, чем курорты в Европе
- Самые интересные и живописные маршруты по Украине, которые стоит проехать на автомобиле
При написании материала были использованы источники: explorekarpaty.com, karpatium.com.ua, eco-turizm.net, spiritualtravels.info, проект Discover Ukraine.