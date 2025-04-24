"Место счастья": где лучше всего сесть в автобусе для долгой поездки
Выбор места в автобусе особенно важен во время дальних переездов. Какое место будет наиболее безопасным и удобным?
РБК-Украина (проект Styler) собрало советы, которые помогут вам сделать путешествие максимально комфортным и безопасным.
Кому какое место подходит
У каждого пассажира - свои предпочтения. Кому-то удобно сидеть у окна, другие ищут только первый ряд, а некоторые предпочитают последний. Но существуют общие факторы, которые стоит учитывать всем:
Безопасность. Важно выбирать место, которое обеспечит максимальную защиту в случае аварийной ситуации.
Расположение в салоне. Одни места имеют лучший обзор, другие - удобнее для сна или передвижения.
Близость к двери. Это может быть удобно, но имеет свои минусы - особенно зимой.
Невозможно назвать однозначно лучшие места - ведь все зависит от модели автобуса. Даже нумерация может начинаться спереди или сзади. Поэтому стоит ориентироваться на схему салона конкретного рейса перед бронированием.
Самые безопасные и самые рискованные места в автобусе
Хотя аварии с автобусами случаются нечасто, стоит позаботиться о собственной безопасности заранее. По статистике, некоторые места считаются более опасными:
- Первый ряд, справа возле прохода: наиболее уязвимы при лобовом столкновении.
- Последний ряд: пассажиры рискуют при столкновении сзади или резких торможениях.
- Места слева: эта сторона ближе всего к встречному потоку автомобилей.
Зато более безопасными считаются такие места:
- Посередине автобуса у прохода: уменьшают риск ударов и легче эвакуироваться.
- Места за водителем: именно в этой части автобуса вероятность повреждения наименьшая.
Хотя ни одно место не гарантирует абсолютной защиты, лучше заранее подумать о своей безопасности.
Все места в автобусе отличаются по уровню комфорта и безопасности (фото: Freepik.com)
Что еще учитывать: двери, задний ряд и второй этаж
Места у дверей имеют свои нюансы. Они не слишком удобны в холодное время:
- Зимой сюда попадает холодный воздух, что вызывает дискомфорт.
- Кресла здесь не раскладываются, поэтому вздремнуть сложно.
- Зато можно быстро выйти из автобуса, не дожидаясь, пока все остальные соберут вещи.
Задний ряд - еще одно неоднозначное решение:
- Кресла не откидываются, поэтому трудно расслабиться.
- Трясет больше всего, не каждый выдержит такую поездку.
- Также с задних рядов хуже видно экран или гида, особенно если в автобусе только один монитор.
В двухэтажных автобусах следует учитывать разницу между этажами. На первом - доступ к туалету и воде, но меньше обзора. На втором - виды замечательные, но меньше пространства, и надо подниматься по лестнице.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Trip Advisor и Solo Travelling.