Містика числа 13. Чому його бояться і чи варто це робити

Звідки походить забобон про число 13

Забобон щодо числа 13 сягає своїм корінням біблійних легенд. А саме історії про Юду Іскаріота - 13-го учня Ісуса, який зрадив його. Деякі вчені вважають, що ці вірування мають зв'язок зі скандинавською міфологією, посилаючись на казку про Локі, який підступно обдурив Ходра.

Але попри поширеність забобонів про число 13 у деяких країнах нещасливими вважаються інші числа.

Наприклад, в Японії це число 4, яке вимовляється як "ши". Вони співзвучне зі словом "смерть". Тому японці часто замінюють цифру 4 на "йон", щоб уникнути її негативних наслідків.

А от в Індії, число 13 вважається астрологічно сприятливим, воно асоціюється з творчістю, миром і процвітанням.

Для італійців нещасливе число не 13, а 17

Італійці ж побоюються числа 17. Ймовірно це пов'язано з римським варіантом написання числа - XVII. При перестановці ці цифри утворюють слово VIXI, що означає "я жив" латинською мовою, а в розмовній мові інтерпретується як "я помер".

Навіть зараз в Італії 17-й день місяця вважається "un giorno nero" або чорним днем. В цю дату часто уникають важливих заходів і подій, таких як зустрічі або весілля.

Італійські авіалінії можуть навіть виключити місце під номером 17 зі схеми розміщення пасажирів, а траса в Чезані під номером 17 позначена як "senza nome", що означає "без імені". У деяких італійських готелях нема номера 17.

Досі тривають дискусії про те, чи мають числа якусь магічну силу, яка може приносити нещастя. Проте беззаперечним є той факт, що такі вірування мають вплив на психіку людей: за останні 30 років Італія провела 11 матчів у 17-го числа і лише в 4 перемогла. Це, звичайно, не є неспростовним доказом, але деякі гравці та вболівальники вважають це переконливим аргументом.