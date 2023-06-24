Мистика числа 13. Почему его боятся и стоит ли это делать

Откуда происходит суеверие о числе 13

Суеверие по поводу числа 13 уходит своими корнями к библейским легендам. А именно истории об Иуде Искариоте - 13-ом ученике Иисуса, который предал его. А вот некоторые ученые считают, что эти верования имеют связь со скандинавской мифологией, ссылаясь на сказку о Локи, который коварно обманул Ходра.

Но, несмотря на распространенность суеверия о числе 13, в некоторых странах несчастливыми считаются другие числа.

К примеру, в Японии это число 4, которое произносится как "ши". Они созвучны со словом "смерть". Поэтому японцы часто заменяют цифру 4 на "ион" во избежание ее негативных последствий.

А вот в Индии, число 13 считается астрологически благоприятным, оно ассоциируется с творчеством, миром и процветанием.

Для итальянцев несчастливое число не 13, а 17

Итальянцы же опасаются числа 17. Вероятно, это связано с римским вариантом написания числа - XVII. При перестановке эти цифры образуют слово VIXI, означающее "я жил" на латинском языке, а в разговорном языке интерпретируется как "я умер".

Даже сейчас в Италии 17-й день месяца считается "un giorno nero" или чёрным днем. В эту дату часто избегают важных мероприятий и событий, таких как встречи или свадьбы.

Итальянские авиалинии могут даже исключить место под номером 17 из схемы размещения пассажиров, а трасса в Чезани под номером 17 обозначена как "senza nome", что означает "без имени". В некоторых итальянских гостиницах нет номера 17.

До сих пор продолжаются дискуссии о том, имеют ли числа магическую силу, которая может приносить несчастье. Однако неоспорим тот факт, что такие верования имеют влияние на психику людей: за последние 30 лет Италия провела 11 матчей 17-го числа и только в 4 победила. Это, конечно, не является неопровержимым доказательством, но некоторые игроки и болельщики считают это убедительным аргументом.