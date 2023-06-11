Посмертні шлюби: що це за обряд і навіщо його дотримуються навіть у сучасному світі

Концепція шлюбу з привидом звучить наче сюжет із фільму жахів, але навіть у сучасному світі цей обряд існує. І що ще цікавіше, що його практикують не лише у віддалених куточках земної кулі, але навіть у сучасній Франції законно одружуватися з людиною, яка вже померла.

Що це за обряд і навіщо його проводять

В індійських штатах Карнатака та Керала сім’ї проводять обряд Претха Кальянам, що перекладається як "одруження мертвих". За місцевими повір'ями, неспокійні духи неодружених померлих дітей приносять нещастя, особливо родичам, які намагаються зачати дітей або ще неодруженим.

Цей обряд має допомогти батькам впоратися з горем. Як тільки хлопцям виповнюється 25 років, а дівчатам - 22, вони стають придатними для цієї стародавньої практики одруження з привидом.

Тоді сім'ї представляють своїх померлих рідних за допомогою опудал, ляльок або навіть одягу. Ці шлюбні церемонії дуже нагадують звичайні весілля. Але такий шлюб не має юридичного визнання.

У яких ще країнах практикують посмертні шлюби

У Китаї такі вінчання сягають своїм корінням ще 17 століття до нашої ери. Тоді такі шлюби укладалися з привидами з наміром забезпечити померлому товариство в потойбічному світі.

Втім живі родичі також могли отримати зиск із цього, оскільки в китайській культурі належний похорон жінці влаштовували тільки за підтримки сім'ї її чоловіка.

У 1940-х роках комуністичний режим у Китаї заборонив шлюби з привидами, але вони продовжують процвітати у селах. Виникла навіть підпільна мережа нелегальних свах, які сприяють посмертним шлюбним звичаям. Вони крадуть трупи і продають їх для обрядів.

Є навіть шокуючі повідомлення про вбивства жінок, які ставали нареченими в потойбічному житті. У 2021 році працівники похоронного бюро вкрали прах тіктокера для весілля привидів.

Посмертні шлюби заспокоюють родичів померлого (фото: funkenzauber/Adobe Stock)

У Франції посмертні шлюби стали популярними під час Першої світової війни. Вони давали можливість жінкам вийти заміж за своїх загиблих наречених і не допустити, щоб їхні діти були незаконно народженими.

Посмертний шлюб отримав юридичне визнання у Франції після трагічного інциденту на дамбі Мальпассе у 1959 році (тоді гребля прорвалась і вода затопила місто Фрежус, в результаті загинуло 423 людини). Вагітна наречена однієї з жертв звернулася до президента, і Національна асамблея прийняла закон, що дозволяв посмертні шлюби за умови, якщо можна підтвердити згоду померлого.