Мисс Вселенная 2021: украинка высказалась о поражении на конкурсе

"Участие в конкурсе "Мисс Вселенная" навсегда останется в моей памяти, как одно из самых ярких событий в моей жизни. Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире. Это бесценный опыт", - написала девушка.

"Мисс Украина" Елизавета Ястремская (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Она поздравила победительницу Андреа Меза, а также других девушек, которые получили призовые места. Также она сказала, что очень благодарна за невероятную поддержку всем тем, кто болел за нее.

"Мои новые победы впереди. Важнейшая победа для меня - быть признанной тобой, Украина", - добавила Елизавета.

В интервью ТСН украинка призналась, что некоторые девушки рыдали после конкурса, особенно "Мисс Южная Африка". При этом ее успокаивали другие участницы конкурса.

"Я не плакала, но я первые пол часа не могла поверить в это. Мне стало темно в глазах", - призналась "Мисс Украина".

По словам Елизаветы, самое тяжелое было выдержать почти круглосуточные тренировки и 4 часа сна в сутки. В зале ее поддерживала родная сестра, которая живет в Майами.

"Она мне тоже скидывала фотографии, ноги в крови, и она очень уставала, но кормили, вроде бы, хорошо", - рассказала журналистам сестра Елизаветы.

Елизавета Ястремская прокомментировала поражение на "Мисс Вселенная 2021" (видео: YouTube)