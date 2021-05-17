Мисс Вселенная 2021: кто стал победительницей конкурса (фото)

Конкурс Мисс Вселенная 2021 завершился в Майами. Его победительницей стала красавица из Мексики - Андреа Меза. Представительница Украины Елизавета Ястремская не вошла в Топ-21.

Об этом сообщается на странице в Instagram мероприятия.

В тройку лидеров вырвались представительницы Бразилии – Джулия Гама, Перу – Яника Мачета, Мексики - Андреа Меза. В итоге девушку из Мексики признали самой красивой.

Второе место заняла представительница Индии, третье место получила девушка от Бразилии, четвертое – доминиканка и пятое – конкурсантка от Перу.

За всю историю конкурса мексиканки становились "Мисс Вселенная" только в 1991 и 2010 годах. Абсолютное лидерство в конкурсе занимает США – представительницы этой страны восемь раз побеждали в этом конкурсе красоты.

Чем занимается победительница конкурса Андреа Меза

Андрее Мезе 26 лет. Она программист по образованию. Также она увлекается техникой визажа, активно борется за права женщин.

Меза участвовала в глобальной благотворительной ассоциации по сбору средств в Индии, Индонезии и Китае для обездоленных.

Девушка любит петь, ведет активный образ жизни, занимается кроссфитом и экстремальными видами спорта, например, сэндбордингом.

Андреа Меза из Мексики (фото: instagram.com/missuniverse)

На видео, записанном на церемонии награждения, Меза одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд украшен блестками и вырезом на спине.