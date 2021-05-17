Міс Всесвіт 2021: Українка висловилася про поразку на конкурсі

У неділю, 16 травня, в Маямі пройшов конкурс "Міс Всесвіт 2021", в якому перемогла дівчина з Мексики - Андреа Меза. Представниця України Єлизавета Ястремська не увійшла в Топ-21 і прокоментувала свою поразку.
Про свої емоції після конкурсу вона написала в Instagram.
"Участь у конкурсі "Міс Всесвіт" назавжди залишиться в моїй пам'яті, як одна з найяскравіших подій у моєму житті. Я безмежно вдячна Богу за можливість представити свою улюблену країну на найбільшому конкурсі у світі. Це неоціненний досвід", - написала дівчина.
"Міс Україна" Єлизавета Ястремська (фото: instagram.com/__lizaelza__)
Вона привітала переможницю Андреа Меза, а також інших дівчат, які отримали призові місця. Також вона сказала, що дуже вдячна за неймовірну підтримку всім тим, хто вболівав за неї.
"Мої нові перемоги попереду. Найважливіша перемога для мене - бути визнаною тобою, Україно", - додала Єлизавета.
В інтерв'ю ТСН українка зізналася, що деякі дівчата ридали після конкурсу, особливо "Міс Південна Африка". При цьому її заспокоювали інші учасниці конкурсу.
"Я не плакала, але я перші пів години не могла повірити в це. Мені стало темно в очах", - зізналася "Міс Україна".
За словами Єлизавети, найважче було витримати майже цілодобові тренування і 4 години сну на добу. У залі її підтримувала рідна сестра, яка живе в Маямі.
"Вона мені теж скидала фотографії, ноги в крові, і вона дуже втомлювалася, але годували, начебто, добре", - розповіла журналістам сестра Єлизавети.
Єлизавета Ястремська прокоментувала поразку на "Міс Всесвіт 2021" (відео: YouTube)
Нагадаємо, Єлизавета Ястремська покрасувалася в напівпрозорій білизні перед культовим фотографом.
Ми також писали про те, що у Єлизавети Ястремської були проблеми з отриманням візи в США.