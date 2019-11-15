Мисс Украина Вселенная 2019 не может лететь в США: ей не дали визу

"Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота попала в неприятную ситуацию, ей не дали визу в США, а она должна лететь на конкурс "Мисс Вселенная", который состоится 8 декабря в Атланте. Анна Филимонова попросила помощи у временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора.

Текст открытого прошения она опубликовала у себя на Facebook-странице. Отметим, что Филимонова является хозяйкой этого конкурса в Украине и сообщает, что у всех девушек безупречная репутация и она не видит причины отказа в виде Анастасии, которая должна достойно представить нашу страну на соревновании красоты.

Анастасия Суббота должна представлять Украину на конкурсе в США (фото: facebook.com.anna.filimonova.10)

"Я хотела бы отметить, что все предыдущие 13 участниц конкурса "Мисс Вселенная" были прекрасно подготовлены, с достойной репутацией, в разные годы получали титулы 1-й, 2-й, 3-й вице-мисс Вселенная и входили в Топ 10, 15 , 20 участниц соревнований. Они никогда не имели никаких проблем с нарушением дисциплины, а тем более законов, в том числе на территории США", - уточнила Филимонова.

По словам Филимоновой, на собеседовании в посольстве Анастасия была прекрасно подготовлена и она хорошо знает английский язык, на котором и отвечала.

"Работник посольства США, который общался с ней, спросил о цели получения визы в США. Анастасия, свободно владеет английским языком, подробно ответила на его вопрос и передала официальные документы. Просмотрев документы, он сказал, что такие документы подавали уже не впервые. Она попросила его пересмотреть официальную информацию в Интернете и на официальных сайтах. Посмотрев в компьютер, он без комментариев выдал документ об отказе", - сообщила Филимонова.