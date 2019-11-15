Міс Україна Всесвіт 2019 не може летіти в США: їй не дали візу

"Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Субота потрапила в неприємну ситуацію, їй не дали візу в США, а вона повинна летіти на конкурс "Міс Всесвіт", який відбудеться 8 грудня в Атланті. Ганна Філімонова попросила допомоги у тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

Текст відкритого прохання вона опублікувала у себе на Facebook-сторінці. Зазначимо, що Філімонова є господинею цього конкурсу в Україні і повідомляє, що у всіх дівчат бездоганна репутація і вона не бачить причини відмови у вигляді Анастасії, яка має гідно представити нашу країну на конкурсі краси.

Анастасія Субота повинна представляти Україну на конкурсі в США (фото: facebook.com.anna.filimonova.10)

"Я хотіла б відзначити, що всі попередні 13 учасниць конкурсу "Міс Всесвіт" були прекрасно підготовлені, з гідною репутацією, в різні роки отримували титули 1-й, 2-й, 3-й віце-міс Всесвіт і входили в Топ 10, 15 , 20 учасниць змагань. Вони ніколи не мали жодних проблем з порушенням дисципліни, а тим більше законів, в тому числі на території США", - уточнила Філімонова.

За словами Філімонової, на співбесіді в посольстві Анастасія була чудово підготовлена і вона добре знає англійську мову, на якій і відповідала.

"Працівник посольства США, який спілкувався з нею, запитав про мету отримання візи в США. Анастасія, вільно володіє англійською мовою, докладно відповіла на його питання і передала офіційні документи. Переглянувши документи, він сказав, що такі документи подавали вже не вперше. Вона попросила його переглянути офіційну інформацію в Інтернеті та на офіційних сайтах. Подивившись в комп'ютер, він без коментарів видав документ про відмову", - повідомила Філімонова.