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Мисс мира-2019: как выступила скандальная участница от Украины

STYLERЖизнь    14.12.2019 - 21:48
Мисс мира-2019: как выступила скандальная участница от Украины
Мисс мира-2019 (фото: instagram.com/missworld)

Маргарита Паша не оправдала надежд украинцев

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша, которая отправилась в Лондон представлять нашу страну на международном конкурсе красоты Мисс мира-2019, провалила конкурс. Украинка даже не вошла в топ-20 самых красивых девушек мира, поэтому не принимала участие в финальной борьбе.

Победительницей Мисс мира-2019 стала 23-летняя Тони-Энн Сингх, которая представляет Ямайку. Девушке вручили корону в выставочном центре ExCeL 14 декабря. Она обошла 89 других участниц конкурса.

Мисс мира-2019: как выступила скандальная участница от Украины

Мисс мира-2019 (фото: instagram.com/missworld)

Корону победительнице вручила Мисс мира-2018, мексиканка Ванесса Понсе де Леон. Стоит отметить, что последний раз представительница Ямайки завоевывала победу в данном конкурсе красоты в 1993 году.

Мисс мира-2019: как выступила скандальная участница от Украины

Мисс мира-2019 (фото: twitter.com/MissWorldLtd)

Второе место в конкурсе Мисс мира-2019 заняла девушка из Франции Офели Мезино, а третье место досталось индианке Суман Рао.

Мисс мира-2019 (видео: YouTube)

Напомним, что 24-летняя Маргарита Паша попала в громкий скандал после того, как модель упрекнули в том, что она не хочет общаться с журналистами на украинском языке.

Мисс мира-2019: как выступила скандальная участница от Украины

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Тогда об этом заявила известная украинская ведущая Катя Осадчая. Она сказала, что модель отказалась общаться с ней на украинском языке в интервью программы "Светская жизнь".

После этого инцидента пользователи сети начали возмущаться, а модель в свою очередь написала пост, в котором заявила, что имеет право излагать свои мысли на любом языке. При этом она подчеркнула, что хорошо владеет и русским, и украинским языком. По ее словам, она отказалась давать интервью Осадчей из-за плохого самочувствия.

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