ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мисс Мира 2019: экстрасенс напророчил победу украинке

STYLERЖизнь    04.12.2019 - 07:44
Мисс Мира 2019: экстрасенс напророчил победу украинке
Маргарита паша представляет нашу страну на конкурсе (фото: instagram.com/missukraine_official)

Победительница "Битвы экстрасенсов" пророчит призовое место на "Мисс мира" украинке Маргарите Паше

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша получит призовое место на конкурсе Мисс мира, который проходит в Лондоне, где украинка представляет нашу страну. Так считает победительница "Битвы экстрасенсов" Ольга Янковская. Об этом она написала на своей страничке в Instagram.

"Вчерашний просмотр красивых людей закончился для меня очередным пророчеством для Украины. На глаза попалась фотография некой Маргариты Паша со звездным венцом над головой. Такой венец есть и у меня, но это вовсе не значит, что Маргарита имеет отношение к магии и колдовству. Такой венец — верный знак успеха и победоносных шествий в миру. Победы и награды я видела у Маргариты и за плечами и в будущем! Эта девочка идет "звездной дорогой", — написала Янковская.

По словам экстрасенса, у Маргариты есть все шансы получить призовое место в Лондоне. Также провидица уверена, что Украину ждет прекрасное будущее в ближайшие семь лет.

Мисс Мира 2019: экстрасенс напророчил победу украинке

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

"Я радуюсь за Украину, за красивых украинских людей, за еще одну победу, все мы идем к процветанию, которое нас постигнет в ближайшие 7 лет!" — предсказывает Янковская.

"Богиня Украины и всего мира": Маргарита Паша очаровала образом в облегающем вечернем платье Королева! Мисс Украина блистает в Лондоне в роскошном платье (фото)
Новости Украины мисс мира
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь