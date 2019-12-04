Мисс Мира 2019: экстрасенс напророчил победу украинке

Маргарита паша представляет нашу страну на конкурсе (фото: instagram.com/missukraine_official)

Победительница "Битвы экстрасенсов" пророчит призовое место на "Мисс мира" украинке Маргарите Паше

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша получит призовое место на конкурсе Мисс мира, который проходит в Лондоне, где украинка представляет нашу страну. Так считает победительница "Битвы экстрасенсов" Ольга Янковская. Об этом она написала на своей страничке в Instagram.

"Вчерашний просмотр красивых людей закончился для меня очередным пророчеством для Украины. На глаза попалась фотография некой Маргариты Паша со звездным венцом над головой. Такой венец есть и у меня, но это вовсе не значит, что Маргарита имеет отношение к магии и колдовству. Такой венец — верный знак успеха и победоносных шествий в миру. Победы и награды я видела у Маргариты и за плечами и в будущем! Эта девочка идет "звездной дорогой", — написала Янковская.

По словам экстрасенса, у Маргариты есть все шансы получить призовое место в Лондоне. Также провидица уверена, что Украину ждет прекрасное будущее в ближайшие семь лет.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

"Я радуюсь за Украину, за красивых украинских людей, за еще одну победу, все мы идем к процветанию, которое нас постигнет в ближайшие 7 лет!" — предсказывает Янковская.